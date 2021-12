O sucesso do dia no Youtube, entre os brasileiros, é o vídeo da TV Aparecida em que a oça do "merchandising" esquece que está ao vivo e solta um "ai, que bosta" ao anunciar o produto. Até o início da tarde desta quarta-feira o vídeo tinha quase 600 mil page views.

Da Redação Palavrão ao vivo em TV católica bomba na web

