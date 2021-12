O jornal israelense "Ha'aretz" criou uma campanha publicitária de cunho sexual. Em vídeo, mostra um casal durante uma relação sexual e o homem explica as qualidades do jornal. O objetivo, segundo os criadores, é explicar porque a leitura pode ser considerada tão prazerosa.

Apesar do sucesso, o vídeo foi considerado machista pela vice-presidente do parlamento israelense, Pnina Tamano-Shata, que ficou indignada e pediu a retirada do comercial. Muitos funcionários do próprio Ha'aretz criaram uma petição para expressar a sua revolta com o conteúdo da propaganda.

Veja o vídeo:

Da Redação Jornal de Israel faz propaganda com casal fazendo sexo

adblock ativo