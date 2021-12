O clipe "Show das Poderosas", de Anitta, alcançou a impressionante marca de mais de 44 milhões de visualizações no youtube.com. Representante legítima do chamado "melody funk", teve carreira amplificada e produzida com esmero, incluindo plásticas no nariz e seios.

Mas o sucesso da funkeira tem companhia, com o vídeo de MC Gui do sucesso "O Bonde Passou". Aos 14 anos, o garoto, que tem como nome de batismo Guilherme Kaue Castanheira Alves, fatura até R$ 120 mil por mês. O hit chegava, nesta sexta-feira, 10, à marca de 14.089.986 pageviews.

A onda funk domina o paradão de sucessos na internet. O terceiro mais visto é "Na Pista eu Arraso", de MC Guimê, com 9.481.120 visualizações. Representante do chamado "funk ostentação", Guimê ganhou notoriedade com as músicas, "Tá Patrão" e "Plaque de 100".

Anitta - Show das Poderosas

Marcos Venancio Machado Funk domina paredão de sucessos do youtube na semana

MC Gui - O Bonde Passou

Marcos Venancio Machado Funk domina paredão de sucessos do youtube na semana

MC Guimê - Na Pista eu Arraso

Marcos Venancio Machado Funk domina paredão de sucessos do youtube na semana

adblock ativo