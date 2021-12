Videoconferência debate resultados de programa

A pouco mais de dois meses para o início das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria da Educação da Bahia realizou nesta segunda-feira, 29, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), uma videoconferência para discutir os resultados do programa Hora do Enem.

O evento foi transmitido, simultaneamente, para 27 pontos de Núcleos Regionais da Educação. Entre eles, Caetité, Feira de Santana, Barreiras, Jequié, Serrinha, Conquista e Seabra.

Coordenadora da assessoria pedagógica da Geekie Games - parceria da ação -, Rita André apresentou a ferramenta para que gestores escolares e docentes entendam o conteúdo e se cadastrem, para avaliar como os alunos estão estudando e incentivá-los a participar.

"O primeiro simulado, na Bahia, teve um número expressivo de estudantes, 12 mil em média. No segundo, caiu para sete mil, porém a nota média ficou um pouco mais elevada", disse Rita.

Para ela, é importante que os alunos façam o terceiro simulado entre os próximos dias 3 e 10. "Pela participação, os gestores ficam conhecendo as lacunas de aprendizado e podem potencializar o ensino na própria escola", frisou.

Na medida em que os alunos estudam, a plataforma identifica pontos fracos e fortes de cada um, direcionando um plano de estudos exatamente para onde há dificuldades. O aluno ainda pode escolher o curso que quer fazer, a universidade que deseja entrar. "Todo esse plano personalizado também é focado por essa escolha", destacou Rita.

Aos que estão retomando o estudo, Marcelo Fernandes, vice-diretor do colégio Odorico Tavares, alerta: "É importante voltar gradativamente, e esse aplicativo é excelente. Curso preparatório, grupos de estudos, interagir, tudo isso ajuda a abrir a mente à discussão de temas que podem cair na redação".

O exame é elaborado no mesmo formato de avaliação do Enem, com estrutura parecida, simulando a experiência de prova. São 80 questões para ser concluídas em até quatro horas seguidas.

