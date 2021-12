Vestibular da Ufba amplia atenção sobre Enem

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) prevê a inscrição de 40 mil estudantes para a primeira fase do seu vestibular. Como este ano a etapa inicial da seleção será substituída pela nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a avaliação aplicada pelo Ministério da Educação (MEC) ganhou uma importância inédita para os estudantes da rede particular de ensino. Até então, o Enem, que será realizado nos dias 3 e 4 de novembro, era uma prova preferida por quem buscava benefícios como o Fies, objetivo predominante de estudantes do sistema público.

Com o Enem alçado à condição de pré-requisito para uma vaga na mais tradicional universidade sediada na Bahia, os estudantes das escolas particulares investem mais na preparação para ele. "Neste momento eles estão buscando fazer o máximo possível de exercícios e rever as provas do Enem, principalmente de 2009 para cá", conta a diretora do Colégio Oficina, Márcia Kalid.

Maratona - A diretora salienta, entretanto, que é necessário o lazer e não perder noites de sono. "Virar a noite não melhora o desempenho", sustenta Márcia Kalid. Apesar do conselho, estudantes do 3º ano do colégio dirigido por Márcia Kalid, como Felipe Soreio, 17, Lucas Malaquias, 17, Thomas Correia, 17, Laura Altmann, 19, e Isabela Reis, 16, seguem uma rotina de pouca festa e muito estudo. "Não houve desaceleração em nenhum aspecto", disse Soreio. Já Laura conta que ainda tem dúvidas sobre o conteúdo que merece mais aplicação. "No Enem a interpretação é muito exigida". A estratégia destes estudantes também aponta para, neste momento, privilegiar aquelas matéria em que se tem maior dificuldade.

E quando se está há muito tempo sem estudar? É o caso do dentista Alexandre Acdis, 26, que recorreu a um curso pré-vestibular para tentar uma vaga em medicina. "Nem lembrava mais o que era racionalização, um dos assuntos de matemática. No começo, não lembrava nem as fórmulas", conta. Os candidatos salientam que a rotina de estudos envolve a tentativa de acesso a outras instituições como Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Desigualdade - O especialista em educação e mestrando em ciência da informação, Basilon Carvalho, diz que a implementação do Enem não iguala condições na disputa entre alunos de escolas particulares e públicas. "Isso era uma das metas do Enem, mas que ainda não foi atingida". Para ele, a maratona de exercícios nesta reta final de preparação favorece quem tem melhor estrutura para estudo, ou seja, os estudantes da rede particular. "Ele levam ampla vantagem", avalia. Carvalho diz que, em algumas escolas, o reforço começa no 2º ano. "Mas acho que este tipo de ensino pretere a aprendizagem e vira apenas decoreba para provas".

