Vestibulandos já devem se preparar para provas específicas dos cursos de Artes

Foram necessários dois anos de antecedência e três cursos preparatórios para que a estudante Helaine Ornelas conseguisse aprovação, na segunda tentativa, para o bacharelado de Artes Plásticas da Universidade Federal da Bahia (Ufba). “As escolas e cursinhos convencionais não oferecem nada aos alunos que vão prestar vestibular para a área de artes” afirma, se referindo à importância do preparo para as provas de habilidade específica, obrigatórias para os candidatos de Belas Artes, Dança, Teatro ou Música.



Professores e estudantes são unânimes ao afirmar que o estudante deve desenvolver sua capacidade muito antes de ser aprovado para a segunda fase do vestibular. “O candidato tem que ter um certo domínio das técnicas de sua área, tem que ter familiaridade com a linguagem”, detalha o professor Daniel Marques, diretor da Escola de Teatro da Ufba. Além dos exames das disciplinas convencionais, como Física, Biologia ou História, os processos seletivos para todos os cursos da área de artes incluem uma segunda fase, com a verificação das habilidades do vestibulando com os processos de criação, interpretação ou performance.



“Antes mesmo do 3° ano, eu já busquei informações sobre a Escola de Belas Artes (EBA). Depois fiz o curso preparatório da Ufba e um outro cursinho rápido de desenho”, conta Helaine. Para além dos cursos livres de desenho, dança, teatro ou música, o professor Daniel Marques destaca outras ferramentas de aprendizado. “O estudante deve respirar a atmosfera da área, lendo textos teatrais, assistindo a espetáculos, conversando com outros alunos. Também é recomendável ter alguma experiência”, aconselha.



Para Lucas Carvalho, calouro da licenciatura em Artes Cênicas da Ufba, a prática foi ponto fundamental na aprovação. “Foi muito importante para mim o trabalho realizado com a Companhia dos Novos, no Teatro Vila Velha”, relata. Outra dica do jovem é a leitura antecipada dos textos e livros exigidos na bibliografia da prova específica. “Não é bom deixar para a última hora, porque vai chegando perto e fica muita coisa para ler”, aconselha. O candidato também pode conferir o material de editais anteriores. “Muitas vezes os textos utilizados se repetem”, revela Marques.



Técnica – Além dos cursos preparatórios voltados para o vestibular, a diretora da Escola de Dança da Ufba, professora Dulce Aquino, indica outras formas de desenvolvimento das técnicas do jovem artista. “A capoeira, por exemplo, pode ser muito aproveitada na prática corporal”, explica. Foi o aproveitamento de anos de ballet, dança contemporânea, jazz e ginástica rítmica que fizeram a jovem Mariana Borges ser aprovada com tranquilidade no vestibular. “Sempre disse a minha mãe que queria fazer dança e toda essa vivência foi essencial”, conta.



Improviso – De modo geral, os processos seletivos para os cursos da área de artes duram de dois a três dias, com a aplicação de provas teóricas e práticas. No entanto, os estudantes destacam que o candidato deve deixar aflorar sua veia artística. “Senti uma abordagem do artista completo, criador de sua obra, com a realização de exercícios corporais e criação de coreografias”, lembra Mariana. A questão do improviso é reforçada por Lucas. “Eles só dão um tema e os candidatos têm que criar uma performance sobre aquilo”, diz.



| Serviço |:



Escola de Belas Artes – Ufba

Oferece cursos preparatórios de História da Arte e Desenho. Turmas serão abertas em abril e maio

Investimento: R$80 a R$100

Mais informações: (71) 3283-7915



Escola de Dança – Ufba

Oferece curso livre preparatório específico para o vestibular

Incrições abertas até o final do mês de março

Investimento: R$80

Mais informações: (71) 3283-6576



Escola de Teatro – Ufba

Não oferece cursos específicos para o vestibular, mas ministra curso livre de extensão aberto ao público externo

Mais informações: (71)3283-7850/3283-7851



Escola de Música – Ufba

Oferece cursos de extensão com foco em diversos instrumentos, além curso técnico básico pré-universitário.

Investimento varia conforme o curso

Mais informações: (71) 3283-7885

