Uso do Enem fez aumentar o número de candidatos

Cresceu em 194% o número de estudantes inscritos este ano para os bacharelados interdisciplinares (BIs) e as graduações tecnológicas (CSTs) oferecidas pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). São 13.130 candidatos em 2009, contra 4.466 no último processo seletivo.

Além de ter havido ampliação na quantidade de vagas para esses cursos de menor duração, um atrativo foi a iniciativa de eliminar o vestibular e aprovar os alunos com base no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As provas do vestibular para os cursos tradicionais da Ufba começam neste sábdo, 14, e vão até segunda-feira, 16. São 37.842 pessoas na briga por 6.436 vagas. Porém, em 2009, chama atenção os BIs e CSTs que tiveram concorrência superior a graduações tradicionais.

São 1.555 vagas em quatro BIs e dois CSTs (foi criado este ano o de gestão do transporte e trânsito). “São uma nova modalidade de ensino que tem sido bem recebida pela comunidade”, diz o reitor da Ufba, Naomar Almeida.

O reitor afirma que entre os dez cursos com maior concorrência, cinco estão no grupo formado pelos BIs e CSTs. O maior destaque é a graduação tecnológica em gestão pública e social.

Foram 1.713 inscritos e uma disputa de 34,26 pessoas por vaga. Em termos de concorrência, o índice é o maior deste ano e empata com medicina, que registrou 34,32 por vaga.

Estudante - Aluno do segundo semestre de gestão pública e social, o analista de operações Paulo Pestana, 46 anos, admite que até os estudantes se surpreenderam com a procura. “As pessoas querem compreender como funciona o gerenciamento da sociedade”, diz.

Pestana é formado em ciências contábeis e sempre quis entender como funciona a administração e as políticas públicas. “Precisava compreender a máquina administrativa”, completa.

O curso dura dois anos e meio. Assim que estiver com o diploma em mãos, Pestana planeja atuar em auditorias, ONGs ou com projetos em uma das esferas de governo.

A coordenadora do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social da Ufba (Ciages), Tania Fischer, explica que esse curso de graduação tecnológico pretende formar profissionais capacitados para formular planos, programas e projetos em diversas áreas. “Necessitamos de técnicos que atuem na gestão de projetos e com capacidade de lidar com o público”, assinala.

Fique atento

Atenção no relógio - Os portões dos locais de prova abrem às 7h30 e fecham às 7h50. A avaliação começa às 8h.

Não esqueça - O original do documento de identidade, além de lápis, borracha e caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escura.

É proibido levar - Eletrônicos como máquina de calcular, celular e agenda. Também não é permitido uso de corretor líquido, chapéu, boné, lenço de cabelo e outros utensílios que cubram orelhas e cabelos dos candidatos.

De olho nas respostas - Gabaritos serão divulgados até 24 horas após a realização de cada prova.

Agilidade é importante - Candidatos terão cinco horas para responder às questões e preencher as folhas de respostas.

Resultado final - Nome dos aprovados serão divulgados até 7 de dezembro. Os classificados seguem para a 2ª fase, dias 13 e 14 de dezembro.

Contenha a ansiedade - Nada de desespero. Aproveite essa reta final para relaxar e revisar o conteúdo aprendido. Nada de rotinas intensas de estudo e noites perdidas.

Alimentação leve - Coma alimentos ricos em proteína e de fácil digestão, como frango e arroz integral. Nada de frituras e se mantenha hidratado.

