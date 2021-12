Universitários boicotam exame do Enade em Salvador

Em menos de 20 minutos do início da prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), mais de 50 universitários que decidiram aderir ao boicote do exame já haviam deixado as salas do Colégio Manoel Novaes, no bairro do Canela, onde eram esperados cerca de 900 estudantes. “Nossa sala inteira boicotou”, afirma a estudante do 8º semestre do curso de enfermagem da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Sabiny Pedreira, de 23 anos.

Na Bahia, foram avaliados estudantes de 132 faculdades e universidades, em 19 cursos, a maioria na área de saúde. Como o Estado não aderiu ao horário de verão, neste domingo as provas na Bahia começaram ao meio-dia. Em Salvador, 17 mil estudantes eram esperados em 27 locais de prova.

O diretor de saúde do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Rafael Damasceno de Barros acredita que, na capital, o boicote vai conseguir atingir cerca de 40% a 50% dos avaliados.

“A gente continua tendo divergências em relação a este processo e quer abrir um diálogo com o MEC”, diz ele, criticando o processo de avaliação do Enade por criar um “ranking” das universidades, sem promover um acompanhamento estruturado pelo Ministério da Educação (MEC) para as universidades públicas mal avaliadas.

Segundo Rafael, algumas faculdades particulares realizam espécies de “cursos preparatórios” para o Enade, o que leva os alunos a obterem boa nota na prova e, consequentemente, melhorarem a classificação da instituição de ensino. Isso, segundo Rafael, é usado pelas instituições para aumentar o valor das mensalidades.

Atrasos - No Colégio Odorico Tavares, na Vitória, um grupo de cerca de 20 universitários não conseguiu chegar a tempo do fechamento dos portões, ao meio-dia, por causa de engarrafamentos provocados por modificações no trânsito. “Ficou tudo engarrafado. Desde Nazaré e Piedade”, lamenta a estudante de nutrição da Ufba, Elane Cunha de Souza, 30, que chegou 10 minutos atrasada.

Entre a manhã e o início da tarde deste domingo, os bairros no entorno da Vitória receberam a Caminhada do povo-de-santo, organizada pelo Coletivo de Entidades Negras, do Engenho Velho da Federação ao Dique do Tororó; a 1ª Caminhada em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, realizada pelo Detran, de Ondina à Barra; e a Corrida de Rua promovida pelo Esquadrão Águia, de Ondina à Avenida Centenário.

“Vamos procurar o Ministério Público. Nós não podemos ser prejudicados”, explica Iris Oliveira, 30, 4º semestre de serviço social na Ufba, que neste domingo coletava assinaturas de estudantes que se sentiram prejudicados.

Brasil - Em todo o Brasil, eram esperados 650 mil universitários para a prova do Enade, que é aplicada aos alunos ingressantes e concluintes de cursos superiores. A prova integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino. A participação é obrigatória e os faltosos não recebem o diploma ao final do curso.

Do total de participantes, 261 mil são ingressantes e 161 mil concluintes. Também farão a prova 227 mil alunos que deveriam ter feito o Enade em anos anteriores e querem regularizar sua situação. O curso de enfermagem teve o maior número de inscritos: 86 mil, seguido por serviço social (65 mil), fisioterapia (38 mil) e farmácia (35 mil).

Também foram avaliados este ano agronomia, biomedicina, educação física, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, terapia ocupacional e zootecnia, e os cursos superiores de tecnologia em agroindústria, agronegócios, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia.



adblock ativo