Universitárias contam como organizaram rotina de estudo

Com a aproximação da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e dos vestibulares das principais universidades do País, cresce a ansiedade dos candidatos. Para descobrir qual é a chave da aprovação, A TARDE conversou com duas universitárias com uma história de dedicação, esforço e sucesso.

Depois de um longo ano de estudo - em alguns casos, dois ou três - a expectativa dos vestibulandos é uma só: ver o nome na lista de aprovados.

Amanda Kachimareck, 18 anos, conquistou a colocação mais invejada para as centenas de vestibulandos que ano após ano prestam o vestibular de medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Passou em 1º lugar na primeira tentativa.

O segredo de Amanda é bem simples: estudo, dedicação e respeito aos horários de descanso. Ela conta que sempre foi uma boa aluna, mas seu 3º ano do ensino médio foi bastante corrido e a carga horária do colégio era grande. Dessa forma, procurava aprender o máximo na sala de aula.

Ainda assim, descansava depois do almoço em média uma hora todas as tardes, antes de iniciar seus estudos. "Estudava até umas 21h, no máximo e, na véspera de provas da escola, acabava ainda mais cedo", diz.

Os momentos de descontração nos finais de semana também foram essenciais. "Eu procurava relaxar, saindo para comer com meus amigos e indo ao cinema. Sempre coisas leves. E tocava um pouco de violão quase todo dia", assinala.

Assim, Amanda evitava que a rotina de estudos se tornasse muito exaustiva. "Sempre falo que não adianta estudar com sono, fome e cansaço. É melhor descansar um pouco e estudar menos, mas aproveitar melhor o tempo", explica.

Quanto ao mérito de ser a primeira, Amanda é bastante modesta. "Realmente não estava esperando esta colocação. Passar em primeiro foi muito bom, mas se eu tivesse sido a última colocada, já estaria realizada e muito feliz", afirma a futura médica.

A situação foi a mesma no caso de Fernanda Rêgo, também de 18 anos, que teve o mesmo desempenho. A única diferença, entretanto, foi o curso. Ela foi aprovada em 1º lugar em direito, na Ufba.

Organização - Além da dedicação diária e de uma vida escolar brilhante, Fernanda organizou logo no início do ano uma rotina de estudos que a ajudou a administrar melhor seu tempo disponível.

Priorizou as matérias que não gostava, para evitar o nervosismo diante das questões no vestibular. "Focar em física, por exemplo, me ajudou muito, porque me deixou segura na hora da prova, sem medo", diz.

Outro ponto fundamental para o seu desempenho, foi a resolução de exercícios, incluindo as provas de edições anteriores. "Revisei linha por linha das provas da Ufba e tirei todas as dúvidas possíveis", explica.

Fernanda também reservava os finais de semana para os momentos de lazer e fazia aulas de dança duas vezes por semana. Com o apoio que recebeu da família, entendeu que era um ano de sacrifício, mas que, se tivesse dedicação, o esforço seria recompensado.

"Minha família me motivou muito e não fazia nenhum tipo de cobrança. Eu sabia que estava fazendo tudo aquilo por mim mesma e pelos meus objetivos", afirma.

adblock ativo