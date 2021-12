Universidade Federal do Sul da Bahia oferecerá nove mil vagas em 2014

Os estudantes das regiões sul e extremo sul baianos terão mais uma opção para cursar o ensino superior no Estado. Na sexta, 20, foi realizada em Itabuna (a 454 km de Salvador) a cerimônia de fundação da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). A nova universidade deve começar a funcionar no segundo semestre de 2014, oferecendo inicialmente nove mil vagas. Mas, a previsão é que até 2020 sejam oferecidas 18 mil vagas.

No ato realizado na sexta, o reitor pró-tempore Naomar de Almeida Filho empossou o Conselho Universitário Matriz, que terá a atribuição de auxiliar o futuro reitor da UFSB nas etapas iniciais de implantação da instituição. Tem ainda a missão de elaborar o estatuto e o regimento da nova universidade.

Campi

Em Itabuna vão funcionar os Centros de Formação em Ciências, Tecnologias e Inovação, em Comunicação e Artes e o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. A UFSB terá mais dois campi, instalados no extremo sul. Porto Seguro terá o campus Sosígenes Costa, que oferecerá os centros de Formação em Ciências Humanas e Sociais, e em Ciências Ambientais, e o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. Em Teixeira de Freitas, o campus Paulo Freire terá cursos na área da saúde, entre eles, o de medicina, e o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências.

De acordo com Naomar de Almeida Filho, o ingresso de alunos se dará por intermédio de bacharelados interdisciplinares (BI), com acesso via Enem/Sisu ou via rede de colégios universitários (Cuni) instalados nos municípios de maior porte da região sul baiana. Para acesso à Rede Cuni, o Enem será usado na seleção de estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas em cada município.

Outros cursos

Haverá 12 cursos de bacharelados interdisciplinares oferecidos em quatro grandes áreas de conhecimento (artes, humanidades, saúde além de ciência e tecnologia), cinco licenciaturas interdisciplinares (ciências da natureza, ciências humanas e sociais, matemática, computação e tecnologias, linguagens e códigos e artes), 15 cursos superiores tecnológicos, 30 cursos de graduação profissionalizante, 10 residências, 19 mestrados e nove doutorados.

Para o governador Jaques Wagner, a instituição dará grande impulso ao desenvolvimento econômico e social da região. "“Essa universidade vem para atender à demanda da região, onde muitos estudantes são obrigados a sair de suas cidades para fazer um curso fora"“, disse.

