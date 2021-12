Unifacs inscreve para vestibular até sexta

As inscrições do Vestibular 2013 da Unifacs foram prorrogadas até esta sexta-feira, 22, às 12 horas. O processo seletivo oferece 34 cursos presenciais de bacharelado e graduação tecnológica em Salvador e Feira de Santana. A prova será realizada no domingo, 24.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da Unifacs (www.unifacs.br), onde os candidatos encontrarão mais informações sobre o processo seletivo. O valor da taxa é de R$ 35.



Mais informações sobre os cursos e o processo seletivo pelos telefones (71) 3232-4000 (Salvador), (75) 4009-9119 (Feira de Santana) e 0800-284-0212 (demais localidades)

