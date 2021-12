Unifacs abre cinco novos cursos em Salvador

A Universidade Salvador (Unifacs) abriu processo seletivo para cinco novos cursos de bacharelado em Salvador. Os alunos terão agora as opções de Farmácia, Biomedicina, Serviço Social, Engenharia de Petróleo e Engenharia de Materiais. As inscrições podem ser realizadas até 16 de maio.

As provas serão realizadas no dia 19 de maio em Salvador e Feira de Santana. Neste vestibular, a universidade também oferece vagas para cursos de graduação tecnológica nas duas cidades e de educação à distância nos polos localizados em várias regiões da Bahia.

Nos polos de educação à distância as provas serão aplicadas de acordo com a programação de coordenação. Os interessados devem realizar as inscrições através do portal da universidade. Outras informações podem sem adquiridas através dos telefones (71) 3232-4000 (Salvador), (71) 4009-9119 (Feira de Santana) ou 0800-284-1212 (demais localidades).

