Unidade do Ifba Lauro de Freitas será construída em janeiro

A Prefeitura de Lauro de Freitas, município localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), informou que a nova unidade do Instituto Federal da Bahia (Ifba) será construída a partir do dia 7 de janeiro. O documento de cessão do terreno foi entregue pela prefeita Moema Gramacho, que assim como a reitora Aurina Samanta, é ex-aluna do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), e afirmou que o prédio será construído no Espaço Cidadão, no bairro de Itinga.

Para a construção da obra, serão investido R$ 9,2 milhões e a unidade vai ocupar uma área de 7 mil metros quadrados. No local, o campus e um ginásio vão beneficias 1200 jovens por ano, com cursos técnico, superior e de extensão na área de tecnologia e engenharia.

O campus terá 11 salas de aula, 10 laboratórios, setor administrativo, salas de chefia de gabinete, coordenação de curso, biblioteca, um auditório para 220 pessoas e um bloco de serviços com centro médico-odontológico que atenderá alunos e funcionários, refeitório e lanchonete.

A empresa responsável pela execução da obra recebeu o prazo de um ano (até janeiro de 2014) para terminar a obra, quando está previsto o início das aulas.

adblock ativo