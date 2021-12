Uneb registra 11,9% de abstenção no 1º dia de vestibular

O primeiro dia de vestibular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) neste domingo, 24, teve 11,9% de ausentes. De acordo com a assessoria do órgão, 4.736 candidatos não comparecer para prestar a prova em Salvador e no interior do estado. Cerca de 40 mil pessoas se inscreveram no processo seletivo.

Neste domingo foram aplicadas as provas de português, língua estrangeira, ciências humanas e redação. Nesta segunda, 25, os candidatos vão responder questões de matemática e ciências da natureza.

O gabarito deve ser divulgado na terça, 26, às 15 horas.

