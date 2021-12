Uneb recebe pedidos de isenção da taxa de inscrição

>>Ufba inscreve em vestibular até esta terça

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) inicia nesta quarta-feira, 10, o período para solicitar isenção da taxa de inscrição para o vestibular 2013. Os interessados no benefício podem se inscrever no site da Uneb até o dia 19 de outubro.

O pedido de isenção só será confirmado após o pagamento da taxa de R$ 5, até o dia 20. De acordo com a universidade, este valor serve para custeio operacional. Os candidatos que não forem contemplados com o benefício podem descontar este valor da taxa de inscrição do vestibular.

A Uneb vai divulgar a lista dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa até o dia 25 de outubro. De acordo com o edital do vestibular, podem concorrer ao benefício todos os funcionários do quadro efetivo e contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), alémd e cargos temporários e prestadores de serviço e docentes da universidade.

Caso o benefício seja para um filho, é necessário apresentar original e cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento do mesmo, e contracheque do servidor ou professor responsável.

No caso de cônjuge ou companheiro, deve-se apresentar original e cópia da certidão de casamento ou outro comprovante de parentesco, além do contracheque.

