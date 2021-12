Uneb realiza debate sobre conflitos na faixa de Gaza

"Palestina, guerra ou massacre?" é o tema do debate que será realizado no dia 4 de setembro no Teatro Uneb, Campus I da Instituição, em Salvador, para abordar e discutir as tensões históricas entre israelenses e palestinos.

O evento, com início às 15h, é aberto ao público e os participantes não necessitam realizar inscrição prévia. Participam do debate o Embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Mohamed Khalil Alzeben, a Presidente do Conselho Mundial da Paz (CMP), Maria do Socorro Gomes, e a representante da Fundação Maurício Grabois (FMG), Olívia Santana.

A Faixa de Gaza é um território da Palestina conhecido por ser alvo de disputa entre israelenses e palestinos. Em 2014, novos conflitos causaram mais de duas mil mortes e deixaram cerca de quatro mil feridos. Esse é o maior número de baixas militares na região desde a guerra no Líbano, em 2006.

Para mais informações, acesse o site da Uneb.

