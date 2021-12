Uneb: provas do vestibular serão aplicadas domingo e segunda

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) aplica as provas do vestibular 2014 neste domingo, 24, e segunda-feira, 25. Os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local. Os exames terão início às 8h. Os candidatos podem conferir os locais de provas acessando os sites www.vestibular2014.uneb.br e www.consultec.com.br.

No domingo, as provas serão de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades), além de redação. Na segunda, serão aplicados os exames de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

De acordo com a universidade, os candidatos devem comparecer aos locais da prova munidos de documento de identificação original (o mesmo utilizado na realização da inscrição), que deve conter impressão digital, fotografia recente e estar em bom estado de conservação, ou carteira de habilitação (dentro do período de validade).

São oferecidas 4.451 vagas, distribuídas em mais de 100 opções de cursos de graduação presenciais, nos campi de Salvador e em outras 23 cidades baianas.

De acordo com o edital do vestibular, é proibido o uso de telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos durante as provas.

