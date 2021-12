Uneb prorroga prazo de inscrição para vestibular 2013

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) prorrogou para o dia 27 deste mês as inscrições para o vestibular 2014. O termo aditivo com a decisão foi publicado nas edições dos dias 12 e 13 de outubro do Diário Oficial do Estado (DOE). Segundo o Centro de Processo Seletivo (CPS), as provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 24 e 25 de novembro.

As inscrições continuam sendo realizadas exclusivamente pela internet, no site da Uneb. A taxa é de R$ 98. Os candidatos que se inscreverem no último dia (27), até as 23h59, poderão efetivar o pagamento da taxa no dia 28, durante o horário bancário.

A Uneb disponiobiliza 4.451 vagas, distribuídas em mais de 100 opções de cursos de graduação presenciais, oferecidos nos campi de Salvador e outras 23 cidades baianas.

Neste ano, o processo seletivo traz quatro novos cursos. Os candidatos poderão concorrer também às graduações em Arqueologia, no Campus VIII (Paulo Afonso), em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, no Campus III (Juazeiro), em Engenharia Sanitária e Ambiental, nos campi II (Alagoinhas) e XXIV (Xique-Xique), e em Filosofia, no Campus I (Salvador).

Outras opções curriculares que foram acrescentadas para 2014 são: Administração, no Campus XVIII (Eunápolis), Jornalismo em Multimeios, no Campus XXIII (Seabra), Educação Física, no Campus X (Teixeira de Freitas), História, no Campus I, e Letras, no Campus XIII (Itaberaba).

A UNEB reserva 40% das vagas para candidatos negros da rede pública de ensino e 5% para indígenas. A relação de cursos, quadro de vagas, provas, normas e cronograma da seleção constam no edital da seleção, disponivel no site da Uneb.

