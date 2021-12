Uneb prorroga inscrições do Vestibular 2013

As inscrições para o vestibular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) foram prorrogadas até o dia 25 de novembro, informou em comunicado oficial o reitor da instituição, Lourisvaldo Valentim da Silva. Os candidatos deverão fazer as inscrições por meio do site da instituição.

Conforme o comunicado, os boletos deverão ser pagos até o dia 26 de novembro. O preço da taxa de inscrição é R$ 98. "Ficam mantidas as informações contidas no Edital de Abertura de Inscrição, republicado no D. O. E. de 03 de outubro de 2012", informou o reitor.

As datas das provas estão mantidas. As avaliações serão aplicadas nos dias 13 e 14 de janeiro de 2013. No primeiro dia, os candidatos farão as provas de Língua Portuguesa - Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol/Francês), Ciências Humanas (História, Atualidades e Geografia) e a redação. No segundo dia, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

A universidade está disponibilizando 4.297 vagas, distribuídas em mais de 100 opções de cursos de graduação presenciais, oferecidos nos campi de Salvador e outras 23 cidades baianas. A Uneb reserva 40% das vagas para candidatos negros da rede pública de ensino e 5% para indígenas.

Os candidatos poderão concorrer, ainda, a dois novos cursos. São eles: ciências contábeis, no Campus XIII (Itaberaba) e engenharia agronômica, no Campus XXII (Euclides da Cunha).

adblock ativo