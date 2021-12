Uneb oferece novos cursos em Itaberaba e Euclides da Cunha

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) oferece dois novos cursos para o vestibular 2013. Os candidatos podem tentar ingressar no curso de ciências contábeis, no campus de Itaberaba, e de engenharia agronômica, em Euclides da Cunha.

O bacharelado em engenharia agronômica tem 25 vagas abertas para o turno matutino, com entrada no primeiro semestre. Já o curso de ciências contábeis disponibiliza 50 vagas no período noturno, para o segundo semestre letivo.

A implantação da graduação em engenharia agronômica vai beneficiar, direta ou indiretamente, cerca de 500 mil pessoas, de acordo com a professora Ivete Teixeira, ex-diretora do Departamento de Ciências HUmanas e Tecnologias.

"O projeto do curso contempla o semiárido e tem como grande objetivo formar profissionais, ensinando-os a conviver com a seca, e não mais combatê-la", explica a professora.

Inscrições - Ao todo, são oferecidas 4.297 vagas, distribuídas em mais de 100 opções de cursos de graduação presenciais, oferecidos nos campi de Salvador e outras 23 cidades baianas.

Os candidatos têm até 18 de novembro para garantir participação no certame, que tem taxa de inscrição de R$ 98. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço www.vestibular.uneb.br.

A universidade reserva 40% das vagas para candidatos negros da rede pública de ensino e 5% para indígenas. As provas estão previstas para os dias 13 e 14 de janeiro. A relação de cursos, quadro de vagas, provas, normas e cronograma do processo seletivo constam no edital da seleção.

