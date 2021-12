UNEB oferece 2.771 vagas para matrícula especial

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abre inscrições para o preenchimento de 2.771 vagas em cursos de graduação presenciais para o semestre 2014.1, entre os dias 14 e 18 de outubro. Essas vagas podem ser ocupadas por estudantes e profissionais que desejam ingressar na instituição por meio das categorias especiais de matrícula como transferências interna e externa, portadores de diploma e rematrícula.

São 1.032 vagas para rematrículas, 940 para transferência interna e rematrícula, 783 para transferência externa e 16 para portadores de diploma. No ato da inscrição, que deverá ser realizada nos departamentos da capital e do interior do estado onde se pleiteia a vaga, os candidatos devem apresentar todos os documentos exigidos pelo edital da seleção.

De acordo com a Secretaria Geral dos Cursos da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em caso de transferência interna, o aluno deve solicitar inscrição no processo seletivo no campus em que estuda.

O resultado deverá ser divulgado no dia 18 de dezembro de 2013. As matrículas serão realizadas entre os dias 12 e 17 de fevereiro de 2014.

