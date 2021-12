Uneb matricula aprovados na segunda chamada do vestibular

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) convoca para a matrícula, nesta quinta-feira, 23, os candidatos aprovados na segunda chamada do vestibular 2014 em todo o estado. O atendimento vai até sexta-feira, 24, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 19h, na coordenação acadêmica do campus do curso escolhido, levando todos os documentos exigidos na convocação.

O não comparecimento do candidato ao local, data e horário estabelecidos para a matrícula, implicará na perda da vaga.

O vestibular aconteceu nos dias 24 e 25 de novembro. Em Salvador, entre os cursos mais concorridos estavam medicina, direito, engenharia de produção civil e psicologia.

