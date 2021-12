Uneb inicia matrícula virtual nesta segunda

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) inicia nesta segunda-feira (6) a matrícula virtual para o semestre 2012.2, que estará disponível para os estudantes dos cursos de graduação presencial de oferta contínua.

Os estudantes devem acessar o Portal Acadêmico e realizar o passo a passo para a escolha dos componentes curriculares a serem cursados até o dia 22 de agosto.

No dia 27 de agosto será disponibilizado o comprovante de matrícula no mesmo endereço eletrônico. Qualquer ajuste deverá ser realizado, presencialmente, na secretária acadêmica dos departamentos no período de 29 a 31 do mesmo mês.

Quem não efetivar a matrícula no período estabelecido será considerado, pela Universidade, como abandono de curso.

adblock ativo