Uneb encerra vestibular com 17,1% de abstenções

Com o término do segundo e último dia de provas do Vestibular 2013, na tarde desta segunda-feira, 14, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) encerra as avaliações com um índice de abstenção geral de 17, 1% em toda a Bahia. De acordo o Centro de Processos Seletivos (CPS) da instituição, dos cerca de 41 mil inscritos, 7504 não compareceram aos locais de prova entre o primeiro e o segundo dias de seleção.

O percentual de faltosos, conforme a Uneb, é inferior ao registrado no último vestibular, quando 18, 4% dos inscritos não comparecem aos locais de prova. A instituição de ensino comemora a redução de 1,3% nas abstenções de 2012 para 2013. "A abstenção apresentada foi menor do que a do ano anterior. E a presença teria sido maior se o vestibular tivesse estivesse ocorrido em outubro, como programado. Não ocorreu devido à última greve", avaliou o reitor da instituição, Lourisvado Valentim.

O Vestibular 2013, por sinal, é o último da gestão Lourisvado, que completa no próximo mês de dezembro oito anos em frente à reitoria. Por isso, não poderá mais concorrer ao cargo. Conforme o reitor, desde o início da sua gestão, em 2006, foram investidos mais de R$ 120 milhões em estrutura de laboratório, qualificação de professores e ampliação de cursos.

Provas - No segundo dia de provas, realizado nesta segunda, os estudantes responderam questões de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia). De acordo com Felipe Rodrigues, 19, que concorre ao curso de administração, em Salvador, a prova desta segunda apresentou dificuldade moderada.

"Achei a prova de matemática muito difícil, mas as questões de ciências naturais estavam tranquilas", argumentou o estudante com esperança na aprovação. Felipe Rodrigues e os demais concorrentes do vestibular 2013 devem ter acesso aos gabaritos das provas nesta terça-feira, 15, conforme a Uneb. Os nomes dos aprovados devem ser divulgados no dia 18 de fevereiro, no site da instituição.

Vagas - Este ano, a Uneb oferece 4.084 vagas, distribuídas em 126 opções de cursos presenciais de graduação, ofertados nos 24 campi da universidade na capital e no interior do Estado. Entre os cursos mais concorridos em Salvador estão medicina (137 candidatos por vaga, com entrada no 1° semestre; e 106 candidatos por vaga, com entrada no 2° semestre), direito (57), engenharia de produção civil (47) e psicologia (36/1° semestre).

Já no interior, a procura maior foi pelos cursos de direito oferecidos nos campi de Juazeiro (33 candidatos por vaga), Paulo Afonso (19), Jacobina (19) e o de enfermagem, oferecido em Senhor do Bonfim (16).

