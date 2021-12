Uneb divulga locais de prova do vestibular 2017.2; confira

Os candidatos que vão participar do vestibular 2017.2 da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) já podem consultar os locais de prova no site da instituição. As avaliações ocorrem neste domingo, 23, e na segunda-feira, 24. Conforme o edital de convocação, os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local. Os exames terão início às 8h.

Segundo informações da Uneb, as provas serão aplicadas em 28 estabelecimentos da capital e 67 do interior do estado, contemplando 24 cidades onde a universidade possui campus. Ao todo, são 40.634 candidatos inscritos

No primeiro dia, os inscritos farão provas de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades), além de redação. Já no segundo dia, serão aplicados os exames de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

A instituição oferece 3.185 vagas distribuídas em 112 opções de cursos de graduação presenciais, nos campi de Salvador e outras 22 cidades baianas, com entrada para o segundo semestre de 2017.

Outro detalhes sobre o processo seletivo podem ser consultados no manual do candidato.

