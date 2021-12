Uneb divulga lista de livros exigidos no vestibular 2013

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou a relação de obras literárias que serão cobradas no vestibular da instituição de 2013. São seis livros, sendo dois do escritor baiano Jorge Amado.

Saiba quais são os livros exigidos pela instituição:

- A morte de Quincas Berro DÁgua - Jorge Amado;

- Além de estar - Helena Parente Cunha;

- Essa Terra - Antônio Torres;

- O desterro dos mortos - Aleilton Fonseca;

- O largo da palma - Adonias Filho;

- Tenda dos Milagres - Jorge Amado;

