Uneb divulga lista de aprovados no vestibular 2018

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) divulgou nesta sexta-feira, 19, a lista de aprovados do vestibular 2018. A relação dos aprovados está disponível no site da instituição.

Ao todo foram oferecidas 4.069 vagas, em 145 graduações para os semestres 2018.1 e 2018.2. O Boletim de Desempenho do Candidato deverá ser divulgado a partir da próxima terça-feira, 23.

As provas foram realizadas nos dias 17 e 18 de dezembro, em 90 estabelecimentos de ensino, sendo 24 em Salvador e 66 do interior do estado.

adblock ativo