Uneb divulga gabaritos do vestibular 2014; confira

A Universidade Estadual do Estado da Bahia (Uneb) divulgou, na noite desta terça-feira, 26, os gabaritos do vestibular 2014. As provas aconteceram no domingo, 24, e na segunda-feira, 25. O resultado final está previsto para o dia 18 de dezembro.

>>Gabarito da prova de domingo

>>Gabarito da prova de segunda

No domingo, os candidatos responderam as provas de português, língua estrangeira, ciências humanas, além da redação. Já na segunda, foram aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

Nesse ano, o índice de abstenção do vestibular da Uneb foi de 12,9% - o que representa 5.133 candidatos ausentes dos 40 mil inscritos. O percentual ficou abaixo das últimas edições do vestibular — 17,1% (2013), 18,4 (2012) e 14,8% (2011).

O vestibular foi aplicado em 83 estabelecimentos da rede pública de ensino, sendo 27 na capital e Região Metropolitana, e 56 em 23 cidades do interior do estado onde a universidade possui campus.

Ao todo, são oferecidas 4.451 vagas, distribuídas em mais de 100 opções de cursos de graduação presenciais nos campi de Salvador e outras 23 cidades baianas.

Entre os cursos mais concorridos na capital estão Medicina (163 candidatos por vaga, para primeiro semestre, e 97 candidatos por vaga, para o segundo semestre), Direito (59), Engenharia de Produção Civil (48) e Psicologia (33).

Já no interior, a procura maior foi pelos cursos de Direito oferecidos nos campi de Juazeiro (30 candidatos por vaga), Jacobina (19) Paulo Afonso (17), Valença (14) e Brumado (14).

