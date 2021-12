Uneb divulga gabaritos das provas do Vestibular 2012

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) divulgou os gabaritos das provas do Vestibular 2012, na tarde desta quarta-feira, 14. A seleção foi realizada no domingo, 11, e segunda-feira, 12, em Salvador e interior do Estado.

>> Gabarito - 1º dia de prova

>> Gabarito - 2º dia de prova

A instituição pede para que os candidatos, ao consultar os gabaritos, fiquem atentos ao código correspondente à prova que realizou.

Os estudantes que estão concorrendo ao curso de design, o processo seletivo terá ainda uma segunda etapa. No dia 15 de janeiro, eles deverão realizar a prova de habilidade específica, a ser aplicada no Instituto Central de Educação Isaias Alves (Iceia), na capital.



O resultado do Vestibular 2012 está previsto para ser divulgado no dia 30 de janeiro.



Para esta seleção, foram oferecidas 4.006 vagas, distribuídas em cerca de 100 opções de cursos presenciais de graduação, em 24 cidades. Mais de 52 mil candidatos se inscreveram para a seleção, volume que manteve a universidade na liderança entre as universidades públicas da Bahia.

