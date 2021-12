Uneb divulga aprovados no vestibular

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou, na segunda-feira, 23, o resultado do Vestibular 2014 da instituição. O Centro de Processos Seletivos (CPS) da universidade pública baiana apresentou a lista de aprovados no certame que foi realizado em novembro último.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Uneb, a matrícula dos convocados na primeira chamada do vestibular 2014, 1º semestre, ocorrerá nos próximos dias 7, 8 e 9 de janeiro.

As próximas chamadas e o calendário de matrículas do 2º semestre serão disponibilizados no site da Uneb, também de acordo com a assessoria.

A Uneb oferece este ano 4.451 vagas, distribuídas em mais de 100 opções de cursos de graduação presenciais, oferecidos nos campi de Salvador e outras 23 cidades baianas.

Cerca de 40 mil candidatos se inscreveram para o vestibular Uneb 2014. As provas foram realizadas nos dias 24 e 25 de novembro (domingo e segunda-feira), em 27 estabelecimentos da capital e 56 localizados no interior do estado.

No primeiro dia do vestibular, os candidatos realizaram provas de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e questões de atualidades), além da prova de redação.

Já no segundo dia, foram aplicados os exames de matemática e ciências da natureza (englobando física, química e biologia).

Novos cursos

Este ano, a Uneb passou a oferecer os cursos de Filosofia (Salvador), Engenharia Sanitária e Ambiental (Alagoinhas e Xique-Xique), Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (Juazeiro) e Arqueologia (Paulo Afonso).

Ao todo, são 4.451 vagas em mais de 100 opções de cursos oferecidas em Salvador e campi em 23 cidades baianas.

De acordo com o Centro de Processos Seletivos, o índice de abstenção do certame este ano foi da ordem de 12,9% (5.133 candidatos ausentes nos dias de exames), considerando todos os locais de aplicação das provas.

O percentual, segundo o CPS, ficou abaixo do índice de abstenção registrado nas últimas edições do vestibular — 17,1% (2013), 18,4% (2012) e 14,8% (2011).

adblock ativo