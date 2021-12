Uneb convoca para matrícula aprovados em 5ª chamada

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) convoca para matrícula os candidatos aprovados em quinta chamada no Vestibular 2014, com entrada no segundo semestre letivo, nos campi de Salvador e interior do estado. Confira aqui a lista dos candidatos convocados.

Todos os aprovados devem realizar a matrícula nos dias 25 e 26 de agosto na coordenação acadêmica do departamento/campus onde funciona o curso de sua opção, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 19h, apresentando os documentos exigidos no edital de convocação. O não comparecimento do candidato ao local, data e horário estabelecidos para a matrícula, implicará na perda do direito à vaga.

