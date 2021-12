Uneb convoca aprovados em lista de espera do Sisu

Os aprovados na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para estudar na Universidade do Estado da Bahia (Uneb) têm até esta quinta-feira, 20, para comparecer na instituição. Eles devem procurar a coordenação do curso que vão estudar para efetivar a matrícula. Quem não realizar o procedimento pode perder o direito a vaga. A Uneb disponibilizou 953 vagas para 100 cursos nos 24 campi da universidade.

Confira a relação de aprovados.

