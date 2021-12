Uneb convoca aprovados em 4ª chamada do vestibular 2014

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) convoca para matrícula os candidatos aprovados em quarta chamada no vestibular 2014, com entrada no segundo semestre letivo, nos campi da capital e interior do estado. Acesse aqui a lista de candidatos convocados.

Todos os aprovados devem realizar a matrícula nos dias 7 e 8 de agosto na coordenação acadêmica do campus onde funciona o curso de sua opção, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 19h. É necessária a apresentação de todos os documentos exigidos no edital de convocação.

Mais informações estão disponíveis no site da Uneb.

