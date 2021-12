Uneb convoca aprovados em 2ª chamada da lista do SiSu

Os aprovados em segunda chamada na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) devem fazer a matrícula para ingresso na Universidade do Estado da Bahia (Uneb) neste segundo semestre, para cursos de graduação presencial.

Os selecionados devem dirigir-se, exclusivamente nos dias 5 e 6 de agosto, à coordenação acadêmica do curso em que foi selecionado para efetivar a matrícula.

O SiSU realiza a seleção dos inscritos de acordo com o desempenho que obtiveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013. Neste segundo semestre, a Uneb ofereceu 251 vagas, distribuídas entre 30 opções de cursos em 13 campi da universidade.

Mais informações podem ser obtidas no site da Uneb.

