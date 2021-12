Uneb abre inscrições para Vestibular 2014

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) abre inscrições para o Vestibular 2014. São 4.451 vagas ofertadas pela instituição distribuídas em mais de 100 opções de cursos de graduação presencial nos campus de Salvador e 23 cidades baianas.

Os interessados poderão se inscrever, exclusivamente pela internet, no próprio portal até o dia 13 de outubro. A taxa cobrada este ano é de R$ 98.

Os candidatos que quiserem solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição do processo seletivo têm até dia 15 deste mês para fazer o pedido no mesmo site.

A instituição também reserva 40% das vagas para candidatos negros da rede pública de ensino e 5% para indígenas.

As provas devem ser aplicadas nos dias 24 e 25 de novembro.

