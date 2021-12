Último dia para inscrição no vestibular 2013 do Ifba

As inscrições para o vestibular 2013 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) se encerram nesta terça-feira, 2. Os interessados devem efetuar o pedido por meio do site www.ifba.edu.br. O valor da taxa é de R$ 55, que deve ser pago até esta quarta-feira, 3.

São oferecidas 653 vagas em 16 cursos superiores em Salvador, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista. Deste total, 50% das vagas são destinadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Processo seletivo - Os candidatos serão informados sobre os locais das provas no dia 16 de novembro. As avaliações estão previstas para acontecerem no dia 2 de dezembro, das 8h às 12h30. A prova será composta por uma redação e 56 questões de múltipla escolha de língua portuguesa, língua estrangeira, matemática, história, geografia, física, química e biologia.

