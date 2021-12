Ufba vai adequar edital do vestibular à nova lei de cotas

Os estudantes que se inscreveram no processo seletivo de 2013 da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e não optaram pelas cotas sociais poderão fazer alterações na inscrição após a regulamentação da Lei das Cotas. O Instituto Federal da Bahia (Ifba) e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) ainda não se posicionaram a respeito do cumprimento da nova lei.

A norma, que prevê reserva de 50% das vagas das universidades federais para alunos de escolas públicas, deverá ser assinada nos próximos dias pela presidente Dilma Rousseff. De acordo com o pró-reitor de ensino de graduação da universidade, Ricardo Miranda, logo após a assinatura do decreto, a Ufba irá adaptar o edital do vestibular.

"Um aluno que estudou as três séries do ensino médio em uma instituição pública se enquadra no que pede a nova lei. Pelo sistema da Ufba, só poderiam concorrer às vagas pelas cotas o estudante que tenha cursado, além do ensino médio, uma série do ensino fundamental em uma escola pública", explicou Miranda.

A nova determinação, que está sendo elaborada pelos ministros da Educação e da Justiça, Aloizio Mercadante e José Eduardo Cardozo, respectivamente, e pela secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiza Helena de Bairros (Seppir/PR), foi tema de encontro, realizado nesta terça-feira, em Brasília, que reuniu cerca de 50 reitores de universidades federais.

