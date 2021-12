Ufba publica novo edital de vestibular visando Lei de Cotas

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou, nesta seunda-feira, 26, edital que reabre as inscrições para o vestibular 2013. A medida vale para todos os cursos da instituição nos campi de Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Os candidatos devem fazer as inscrições de hoje até o próximo dia 5. A publicação do novo edital é para que a universidade se adeque à Lei nº 12.711, sancionada em agosto deste ano, que ficou conhecida como Lei das Cotas.

A legislação determina que as instituições federais de educação superior reservem 50% de todas as suas vagas para alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública. A nova lei institui, ainda, que, no total de vagas reservadas, 25% sejam destinadas a alunos que tenham renda familiar de até um salário mínimo e meio.

Readaptação - De acordo com o pró-reitor de graduação da Ufba, Ricardo Miranda, a novidade do edital é a modificação da distribuição das vagas. Foram readaptados critérios como o percentual reservado às cotas, que antes era de 45% e agora passa para 50% das vagas. "Agora está abolida a exigência de mais um ano do ensino fundamental em instituição pública", explicou.

A renda familiar ganha também importância. "O candidato que se encaixar nessa particularidade deve apresentar documentos que comprovem a situação financeira da família", afirma o pró-reitor da Ufba.

Cor - Miranda esclarece que a destinação das vagas, de acordo com a identificação étnica do candidato, irá seguir a distribuição estabelecida no Censo 2010 do IBGE . O parâmetro é a distribuição da população baiana de acordo com a cor. Antes a base era a composição nesse quesito em Salvador. A população do Estado é formada, segundo o critério de cor e com base no último Censo, por 59,47% de pardos; 16,95% de pretos, 21,98% de brancos, 1,15% de amarelos e 0,40% de indígenas.

Os grupos pardos, pretos e indígenas têm prerrogativas no sistema de reserva das vagas das universidades, segundo a Lei. A reabertura das inscrições irá contemplar os estudantes que desejam fazer alterações para participar do novo sistema de cotas. Para isso, não será cobrada taxa extra. Podem também participar os alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que, por motivos diversos, não se inscreveram no vestibular 2013.

Para tanto, deverá ser feito o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70 até o dia 6 de dezembro. É o caso do estudante do 3° ano do ensino médio do Colégio Carneiro Ribeiro, Yuri Marques, 18 anos. Com a adaptação do vestibular da Ufba à nova lei, o jovem, que estudou todo o ensino médio em escolas públicas, vai se inscrever.

"Por causa do edital antigo, que pedia mais um ano do ensino fundamental na rede pública, não me inscrevi. Agora, tenho mais chances de passar no vestibular e conseguir uma vaga em direito para ser advogado, que é o meu sonho", contou Yuri.

adblock ativo