Ufba: Prova de português da Ufba/Ufrb respondida e comentada

Questões de 01 a 04







Se perguntarmos hoje a um homem de cultura mediana o que ele entende por arte, é provável que na sua resposta apareçam imagens de grandes clássicos da Renascença, um Leonardo da Vinci, um Rafael, um Micheiangelo: arte lembra-lhe objetos consagrados pelo tempo, e que se destinam a provocar sentimentos vários e, entre estes, um, difícil de precisar: o sentimento do belo.



Essa resposta fere, sem dúvida, alguns aspectos importantes da obra de arte.



A objectualidade: um quadro, por exempio, é um ser material. E o efeito psicológico: uma obra é percebida, sentida e apreciada pelo receptor, seja ele visitante de um museu ou espectador de um filme. Mas, é necessário convir, o nosso interrogado é sempre um homem do seu tempo, alguém que nasceu e cresceu entre os mil e um engenhos da civilização industrial, e que tende a ver em todas as coisas possibilidades dé consumo e fruição. Ter ou desejar ter uma gravura, um disco ou um livro finamente ilustrado é o seu modo habitual de relacionar-se com o que todos chamam de arte. Tal comportamento, – embora se julgue mais requintado que o prazer útil de usar um bonito liquidificador, afinal também está preso nas engrenagens dessa máquina em moto contínuo que é



o consumo, no caso o mercado crescente de bens simbólicos.



Constatar, porém, o uso social da pintura e da música, ou a sua função de mercadoria, não deve impedir-nos de ver antropologicamente a questão maior da natureza e das funções da arte. É preciso refletir sobre este dado incontrolável: a arte tem representado, desde a Pré-História, uma atividade fundamental do ser humano. Atividade que, ao produzir objetos e suscitar certos estados psíquicos no receptor, não esgota absolutamente o seu sentido nessas operações. [...]



A arte é um fazer. A arte é um conjunto de atos pelos quais se muda a forma, se transforma a matéria oferecida pela natureza e pela cultura. Nesse sentido, qualquer atividade humana, desde que conduzida regularmente a um fim, pode chamar-se artística. Para Platão exerce a arte tanto o músico encordoando a sua lira quanto o político manejando os cordéis do poder ou, no topo da escala dos valores, o filósofo que desmascara a retórica sutil do sofista e purga os conceitos de toda ganga de opinião e erro para atingir a contemplação das Idéias. A arte é uma produção: logo, supõe trabalho. Movimento que arranca o ser do não ser, a forma do amorfo, o ato da potência, o cosmos do caos. Techné chamavam-na os gregos: modo exato de perfazer uma tarefa, antecedente de todas as técnicas dos nossos dias.



A palavra latina ars, matriz do português arte, está na raiz do verbo articular, que denota a ação de fazer junturas entre as partes de um todo. Porque eram operações estruturantes, podiam receber o mesmo nome de arte não só as atividades que visavam a comover a alma (a música, a poesia, o teatro), quanto os ofícios de artesanato, a cerãmica, a tecelagem e a ourivesaria, que aliavam o útil ao belo. Aliás, 40 – a distinção entre as primeiras e os últimos, que se impôs durante o Império Romano, tinha um claro sentido econômico-social. As artes liberales eram exercidas por homens livres; já os ofícios, artes serviles, relegavam-se a gente de condição humilde. E os termos artista e artífice (de artiflex: o que faz a arte) mantêm hoje a milenar oposição de classe entre o trabalho intelectual e o trabalho manual.



O pensamento moderno recusa, não raro, o critério hierárquico dessa classificação. O exercício intenso da criação demonstra, ao contrário, que existe uma atração fecunda entre a capacidade de formar e a perícia artesanal. No pintor trabalham em conjunto a mão, o olho e o cérebro. No mais humilde dos trabalhadores manuais, adverte Gramsci, há uma vida intelectual, às vezes atenta e aguda, dobrando e plasmando a matéria em busca de novas formas, ainda que, no jogo social, o artífice não receba o grau de reconhecimento prestado ao artista.



Platão viu luminosamente a conexão que existe entre as práticas ou técnicas e a metamorfose da realidade: “Sabes que o conceito de criação (poiesis) é muito amplo, já que seguramente tudo aquilo que é causa de que algo (seja o que for) passe do não ser ao ser é criação, de sorte que todas as atividades que entram na esfera de todas as artes são criações; e os artesãos destas são criadores ou poetas (poietés)” (O Banquete). O conceito de arte como produção de um ser novo, que se acrescenta aos fenômenos da natureza, conheceu alguns momentos fortes na cultura ocidental. E tomou feições radicais na poética do Barroco, quando se deu ênfase à artificialidade



da arte, ou seja, à distinção nítida entre o que é dado por Deus aos homens e o que estes forjam com o seu talento. No século XX, as correntes estéticas que se seguiram ao Impressionismo levaram ao extremo a convicção de que um objeto artístico obedece a princípios estruturais que lhe dão o estatuto de ser construído, e não de ser dado, “natural”. Matisse, abordado por uma dama a propósito de um quadro seu com o comentário “Mas eu nunca vi uma mulher como essa!”, replicou, cortante: “Madame, isto não é uma mulher, é uma tela”.







BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. 7. ed. São Paulo: Ática, 2004. p. 7-14. (Série Fundamentos).







Questão 01: No texto, o autor







01) define como arte as obras clássicas e consagradas, capazes de despertar o sentimento do belo.



02) critica a concepção de arte que não considera o aspecto material da obra artística nem seu aspecto psicológico.



04) conceitua a arte como representação, ação, produto e criação.



08) valoriza a atividade artística em detrimento do trabalho artesanal.



16) afirma que, ao criar uma outra realidade, o artista distancia-se do contexto social que lhe é próprio.



32) distingue o objeto não-artístico do artístico através do grau de talento de seu críador.



64) questiona a distinção entre arte e artesanato, uma vez que se fundamenta em uma discriminação econômico-social.







Resposta: 70 (02 + 04 + 64)







01) FALSO. O autor não define como arte o sentimento do belo. Esta percepção é atribuída, no primeiro parágrafo, a um “homem de cultura mediana”.



02) VERDADEIRO. O autor critica, no segundo parágrafo do texto, a concepção de arte que não considera o aspecto material (“um quadro, por exemplo”), nem seu aspecto psicológico (“uma obra é percebida, sentida e apreciada pelo receptor”)



04) VERDADEIRO. Para o autor, o conceito de arte é bastante amplo, já que, ao longo dos parágrafos, ele complementa os aspectos por ele evidenciados: “representação, ação, produto e criação”.



08) FALSO. Para o autor, arte e artesanato são colocados no mesmo patamar, tomando-se como definição a etimologia “ars”, que significa “articular”.



16) FALSO. Não há relação explícita no texto entre a expressão da realidade e da necessidade de distanciamento da mesma por parte do artista.



32) FALSO. O talento do criador não é colocado como um fator de diferenciação entre o objeto artístico e não artístico.



64) VERDADEIRO. A afirmação se comprova entre as linhas trinta e nove e quarenta e quatro do texto.







Questão 02: De acordo com o texto, pode-se afirmar:







01) O suposto entendimento da arte atribuído ao “homem de cultura mediana” (I. 1), no primeiro parágrafo, é discriminador, por ser um julgamento que privilegia um certo tipo de arte.



02) A obra de arte deve ser vista de maneira objetiva, evitando-se reações sentimentais, o que está evidente nos parágrafos segundo e terceiro.



04) O valor utilitário da arte, referido no terceiro parágrafo, atende a uma sociedade que ignora a natureza do objeto artístico, vendo-a em outra direção: a do consumo.



08) O vocábulo “arte” (I. 35), no sétimo parágrafo, estabelece com os termos “música, poesia, teatro” (I. 38) e “cerâmica, tecelagem e ourivesaria” (I. 39) uma relação classe-elementos.



16) A idéia de que a obra de arte deve ser fiel à realidade está trabalhada no último parágrafo.



32) A fala de Matisse, no último parágrafo, deixa entender que, para ele, uma obra de arte constitui em si mesma um objeto extra, que deve ser examinado como algo singular.







Resposta: 45 (01 + 04 + 08 + 32)







01) VERDADEIRO. O conceito de arte a que se refere o primeiro parágrafo é específico, como se comprova na declaração: “arte lembra-lhe objetos consagrados pelo tempo”.



02) FALSO. Nesses parágrafos, a arte aparece relacionada a visões objetivas e subjetivas.



04) VERDADEIRO. Para quem “nasceu e cresceu entre os mil e um engenhos da civilização industrial”, a arte está vinculada à necessidade de consumo – “bens simbólicos”.



08) VERDADEIRO. O vocábulo “arte” é a classe, enquanto “música, poesia e teatro” e “cerâmica, tecelagem e ourivesaria” são os elementos.



16) FALSO. Ao afirmar que “um objeto artístico obedece a princípios estruturais que lhe dão estatuto de ser construído, e não de ser dado, natural”, o autor evidencia que arte é criação, e não realidade.



32) VERDADEIRO. A obra de arte tem valor dentro de sua singularidade, a partir da visão de cada observador. Para o autor, ela não é obrigatoriamente a realidade.







Questão 03: Estão coerentes com o texto as seguintes proposições:







01) O autor contesta o pensamento de Platão no que concerne à distinção entre arte e ofícios.



02) O quinto parágrafo inicia-se com uma afirmação cuja justificativa se estende ao parágrafo seguinte.



04) Os gregos valorizavam a técnica com a qual o artista construía sua obra.



08) Os romanos ressaltaram a atividade de composição das partes, que o artista realiza para criar sua obra.



16) As idéias são desenvolvidas, no texto, seguindo uma seqüência temporal que vai do passado ao presente e retoma ao passado.



16) O autor parte de uma generalização sobre a arte, apresenta, em seguida, argumentos particulares historicamente consolidados e finaliza seu texto com um raciocínio que destaca a atividade de criação na arte.







Resposta: 46 (02 + 04 + 08 + 32)







01) FALSO. Há uma convergência entre o pensamento de Platão e o do autor (“arte e ofícios”), como se pode constatar nas linhas 52/57.



02) VERDADEIRO. O autor inicia o quinto parágrafo definindo a arte como “um fazer”. No sexto parágrafo, a abordagem continua fazendo referência à arte “como produção”.



04) VERDADEIRO. Segundo os gregos, a arte é o “modo exato de perfazer uma tarefa, antecedente de todas as técnicas de nossos dias” (l 34/35).



08) VERDADEIRO. Para os romanos, “arte denota ação de fazer junturas entre as partes de um todo”, a fim de que o artista realize a sua criação (l 35/36).



16) FALSO. As idéias do texto são desenvolvidas na seqüência temporal: presente-passado-presente.



32) VERDADEIRO. O autor inicia o texto com o conceito genérico de arte – “segundo o homem de cultura mediana” – e, em seguida, utiliza-se de conceitos pré-estabelecidos historicamente (Platão, os romanos e gregos) e finda sua tarefa com um raciocínio que destaca a criação artística.







Questão 03: Constitui uma afirmação que se relaciona adequadamente com o texto:







01) O autor, no primeiro parágrafo, apropria-se do ponto de vista de um enunciador hipotético.



02) A declaração do segundo parágrafo pressupõe uma dupla valoração para a obra de arte: a material e a espiritual.



04) A expressão “objetos consagrados pelo tempo” (I. 4) constitui uma referência a “imagens de grandes clássicos da Renascença” (I. 2-3).



08) A palavra “Mas” (I. 10) não refuta o que se enuncia nos dois primeiros parágrafos; contextualiza o que antes foi declarado.



16) A expressão “não só” (I. 37) e a palavra “quanto” (I. 38), no contexto da frase, introduzem idéias que se excluem.



32) Os termos “Aliás” (I. 39) e “ou seja” (I. 61) equivalem-se no contexto e antecedem uma retificação de enunciados.



64) Os verbos abordar e replicar, nas respectivas formas “abordado” (I. 65) e “replicou” (I. 66), antecedem falas referidas no texto.







Resposta: 79 (01 + 02 + 04 + 08 + 64)







01) VERDADEIRO. O uso da conjunção condicional “se” pó si mesma traduz hipótese. Portanto, “um homem de cultura mediana” é um enunciador hipotético, que emite um ponto de vista (arte equivale a grandes clássicos).



02) VERDADEIRO. A valorização material é o que o autor chama de “objectualidade”; a valorização espiritual, é o que ele chama de “efeito psicológico”.



04) VERDADEIRO. “Objetos consagrados pelo tempo” são exemplificados por “imagens de grandes clássicos da Renascença”.



08) VERDADEIRO. A palavra “mas”, contextualiza o conceito de arte através de diversos períodos históricos, não se opondo, portanto, às idéias presentes nos parágrafos anteriores.



16) FALSO. “Não só...quanto” introduzem idéias de adição ou inclusão, e não de exclusão.



32) FALSO. “Aliás” antecede uma retificação, todavia “ou seja” antecede uma explicação.



64) VERDADEIRO. Os verbos “abordar” e “replicar” antecedem as falas “mais eu nunca vi uma mulher como essa” e “Madame, esta não é uma mulher, é uma tela”.







Questão 05:







O escravo africano é o rei do feitiço.



Ele o trouxe para o Brasil como o levou para quantas colônias o mandaram comprar, apanhar, surpreender, caçar em seus bosques e em suas aldeias selvagens da pátria.



Nessa importação inqualificável e forçada do homem, a prepotência do importador que vendeu e do comprador que tomou e pagou o escravo, pôde pela força que não é direito, reduzir o homem a coisa, a objeto material de propriedade, a instrumento de trabalho; mas não pôde separar do homem importado os costumes, as crenças absurdas, as idéias falsas de uma religião extravagante, rudemente supersticiosa, e eivada de ridículos e estúpidos prejuízos.



Nunca houve comprador de africano importado, que pensasse um momento sobre a alma do escravo: comprara-lhe os braços, o corpo para o trabalho; esquecera-lhe a alma; também se a tivesse conscienciosamente lembrado, não compraria o homem, seu irmão diante de Deus.



Mas o africano vendido, escravo pelo corpo, livre sempre pela alma, de que não se cuidou, que não se esclareceu, em que não se fez acender a luz da religião única verdadeira, conservou puros e ilesos os costumes, seus erros, seus prejuízos selvagens, e inoculou-os todos na terra da proscrição e do cativeiro.



O gérmen lançado superabundante no solo desenvolveu-se, a planta cresceu, floresceu, e frutificou: os frutos foram quase todos venenosos.



Um corrompeu a língua falada pelos senhores.



Outro corrompeu os costumes e abriu fontes de desmoralização.



Ainda outro corrompeu as santas crenças religiosas do povo, introduzindo nelas ilusões infantis, idéias absurdas e terrores quiméricos.



E entre estes (para não falar de muitos mais) fundou e propagou a alucinação do feitiço com todas as suas conseqüências muitas vezes desastrosas.



E assim o negro d’África, reduzido à ignomínia da escravidão, malfez logo e naturalmente a sociedade opressora, viciando-a, aviltando-a pondo-a também um pouco asselvajada, como ele.



O negro d’África africanizou quanto pôde e quanto era possível todas as colônias e todos os países, onde a força o arrastou condenado aos horrores da escravidão.



No Brasil a gente livre mais rude nega, como o faz a civilizada, a mão e o tratamento fraternal ao escravo; mas adotou e conserva as fantasias pavorosas, as superstições dos míseros africanos, entre os quais avulta por mais perigosa e nociva a crença do feitiço.



MACEDO, Jaquim Manuel de A. As vítimas-algozes: quadros da escravidão. 4 ed. São Paulo: Zouk, 2005. p. 59.







A leitura e a análise desse fragmento permitem afirmar:







01) O texto encerra uma condenação severa à escravidão.



02) O trabalho servil desumaniza o escravo, reduzindo-o à condição de besta irracional.



04) O narrador assume um ponto de vista imparcial, limitando-se a relatar as ações praticadas pelas personagens.



08) Os escravos eram selvagens e rudes, sendo impossível realizar, com sucesso, a conversão de suas almas à religião de seus senhores.



16) O texto explicita um ponto de vista etnocêntrico em relação aos povos escravizados.



32) O narrador, ao dizer que o negro africanizou as sociedades para as quais foi transplantado, apóia seu julgamento em um ponto de vista preconceituoso e estigmatizante.



64) A influência do negro na esfera religiosa foi nociva, mas se revelou altamente produtiva nos demais campos da atividade social.







Resposta: 49 (01 + 16 + 32)







01) VERDADEIRO. O texto evidencia uma postura condenadora do autor diante da escravidão. É possível perceber essa atitude em expressões como “ignonímia da escravidão” e “o arrastou condenado aos horrores da escravidão”.



02) FALSO. Segundo o texto, o escravo foi reduzido à “cousa”, “a objeto material de propriedade, a instrumento de trabalho”, contudo não se pode afirmar que o escravo é uma “besta irracional”, pois possui costumes e crenças como todo povo, o que é percebido no trecho “mas não pôde separar do homem importado os costumes, as crenças absurdas, as idéias falsas de uma religião extravagante, rudemente supersticiosa e eivada de ridículos e estúpidos prejuízos”.



04) FALSO. O narrador assume um ponto de vista parcial, ao fazer uma análise crítica da escravidão. Além disso, a proposição é falsa também por não haver ações dos personagens.



08) FALSO. Não há nenhuma passagem do texto que relacione a suposta selvageria e rudeza do escravo com a impossibilidade de conversão deste à “religião dos seus senhores”.



16) VERDADEIRO. O texto assume um caráter etnocêntrico, ou seja, apresenta uma visão racista, na qual os valores do negro escravo são desvalorizados – “crenças absurdas”, “religião extravagante”.



32) VERDADEIRO. No penúltimo parágrafo, fica claro que o negro escravo “africanizou” as sociedades para onde foi levado. Para tanto, o autor utiliza-se de um julgamento preconceituoso, evidenciado pelo trecho: “O gérmen lançado superabundante no solo desenvolveu-se, a planta cresceu, floresceu, e frutificou: os frutos foram quase todos venenosos”.



64) FALSO. Não há referência no texto à alta produtividade do negro escravo em “campo da atividade social”.







Questão 06:







No geral conceito, esse único filho varão devia ser o amparo da família, órfã de seu chefe natural. Não o entendiam assim aquelas três criaturas, que se desviviam pelo ente querido. Seu destino resumia-se em fazê-lo feliz; não que elas pensassem isto, e fossem capaz de o exprimir; mas faziam-no.



Que um moço tão bonito e prendado como o seu Fernandinho se vestisse no rigor da moda e com a maior elegância; que em vez de ficar em casa aborrecido procurasse os divertimentos e a convivência dos camaradas; que em suma fizesse sempre na sociedade a melhor figura; era para aquelas senhoras não somente justo e natural, mas indispensável.



Dessa vida faustosa, que ostentava na sociedade, trazia Seixas para a intimidade da família não só as provas materiais, mas as confidências e seduções. Era então muito moço; e não pensou no perigo que havia, de acordar no coração virgem das irmãs desejos, que podiam supliciá-las. Quando mais tarde a razão devia adverti-lo, já o doce hábito das confidências a havia adormecido.



Felizmente D. Camila tinha dado a suas filhas a mesma vigorosa educação brasileira, já bem rara em nossos dias, que, se não fazia donzelas românticas, preparava a mulher para as sublimes abnegações que protegem a família, e fazem da humilde casa um santuário.



Mariquinhas, mais velha que Fernando, vira escoarem-se os anos da mocidade, com serena resignação. Se alguém se lembrava de que o outono, que é a estação nupcial, ia passando sem esperança de casamento, não era ela, mas a mãe, D. Camila, que sentia apertar-se-lhe o coração, quando lhe notava o desbote da mocidade.



Também Fernando algumas vezes a acompanhava nessa mágoa; mas nele breve a apagava o bulício do mundo.



Nicota, mais moça e também mais linda, ainda estava na flor da idade; mas já tocava aos vinte anos, e com a vida concentrada que tinha a família, não era fácil que aparecessem pretendentes à mão de uma menina pobre e sem proteções. Por isso cresciam as inquietações e tristezas da boa mãe, ao pensar que também esta filha estaria condenada à mesquinha sorte do aleijão social, que se chama celibato.







ALENCAR, José de. Senhora. In: José de Alencar: ficção completa e outros escritos. 3. ed. Rio de Janeiro: Aguilar, 1965. v. I, p. 684-685. (Biblioteca Luso-Brasileira. Série Brasileira).







Dentre as idéias focalizadas na obra, têm comprovação no texto as proposições







01) A narrativa apresenta censura à sociedade da época por não preparar devidamente a mulher para exercer o papel que lhe é reservado.



02) O narrador põe a nu uma visão de mundo patriarcalista, no que tange aos papéis sociais atribuídos ao homem e à mulher.



04) A vida que Seixas e sua família levavam obedecia às regras sociais que vigoravam na época.



08) A existência de uma oposição entre a vida do lar e a realidade mundana está evidenciada no fragmento.



16) Fernando Seixas é caracterizado como um ser humano de caráter e de sentimentos nobres, além de generoso com sua família.



32) O casamento aparece como um contrato em que o dote da mulher e o prestígio social de sua família são pré-requisitos essenciais.



64) O narrador mantém-se impessoal, seguindo os padrões narrativos então vigentes.







Resposta: 43 (01 + 02 + 08 + 32)







01) VERDADEIRO. No parágrafo 04, o narrador distingue a ação positiva de D. Camila ao preparar as filhas para o casamento, o que implica, em contrário senso, uma crítica à sociedade.



02) VERDADEIRO. O narrador deixa claro os papéis que, a seu ver, são atribuídos ao homem (“esse único filho varão devia ser o amparo da família”) e à mulher (“esta filha estaria condenada à mesquinha sorte do aleijão social”)



04) FALSO. O fragmento evidencia que a família de Seixas violenta a estrutura patriarcal, pois o homem, natural provedor, era mantido por mulheres.



08) VERDADEIRO. A vida do lar, evidenciada em “D. Camila tinha dado às suas filhas a mesma rigorosa educação que recebera” e na comparação da casa a um “santuário”, se opõe à vida mundana, expressa no seguinte trecho: “dessa vida faustosa que ostentava na sociedade trazia Seixas para a intimidade da família não só as provas materiais, mas as confidências e seduções”.



16) FALSO. O fato de Fernando Seixas ser sustentado por mãe e irmãs revela falta de nobreza de caráter.



32) VERDADEIRO. Mariquinhas e Nicota, por serem oriundas de uma família humilde, têm dificuldades em se casarem.



64) FALSO. Não há imparcialidade, pois o autor se reflete na figura do narrador ao posicionar-se criticamente.







Questão 07







A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pêlo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e



sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe



a comida e a bebida.



Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e



amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre



de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotava



os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na



base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel.



Então Fabiano resolveu matá-Ia. [...]



Sinha Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta:



- Vão bulir com a Baleia?



Ela era como uma pessoa da família: brincavam juntos os três, para bem dizer não se diferençavam, rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras.



Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas sinha Vitória levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-Ihes os ouvidos: prendeu a cabeça do mais velho entr,e as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-Ios, resmungando com energia.



Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se: naturalmente a decisão de



Fabiano era necessária e justa. Pobre da Baleia.



Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho. Atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens.



Pouco a pouco a cólera diminuiu, e sinha Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada, gargarejou muxoxos e nomes feios. Bicho nojento, babão. Inconveniência deixar cachorro doido solto em casa. Mas compreendia que estava sendo severa demais, achava difícil Baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável.



RAMOS, Graciliano.Vidas secas. 74. ed. Aio de Janeiro: Record, 1998. p. 85.86.







Sobre o fragmento, contextualizado na obra, é correto afirmar:







01) O primeiro e o segundo parágrafos contêm argumentos que justificam a decisão a ser tomadaem relação a Baleia.



02) Fabiano demonstra cuidados com Baleia, apesar de ser o seu algoz.



04) O comportamento de sinha Vitória carac\eriza-a como a mãe protetora, zelosa do bem-estar



08) O poder de decisão do chefe de família no ambiente rural fica evidente no texto.



16) Sinha Vitória, ao aceitar passivamente a decisão do marido no que se refere a Baleia, demonstra ser indiferente ao animal e preocupar-se exclusivamente com seus filhos.



32) A decisão de matar Baleia deixa patente o temperamento agressivo de Fabiano.



64) A palavra “Mas”, no último parágrafo, antecede uma explicação do conflito entre razão e emoção vivido por sinha Vitória.







Resposta: 79 (01 + 02 + 04 + 08 + 64)







01) VERDADEIRO. Os dois primeiros parágrafos revelam as causas para que Fabiano viesse a matar Baleia.



02) VERDADEIRO. O “rosário de sabugo”, colocado por Fabiano em Baleia, é uma tentativa de melhorar a saúde do animal.



04) VERDADEIRO. Ao tapar os ouvidos dos meninos para que não ouvissem o tiro que mataria Baleia, Sinha Vitória tenta evitar o sofrimento destes. Isso constitui uma atitude zelosa.



08) VERDADEIRO. Ao decidir executar Baleia sem consultar opiniões de Sinha Vitória e das crianças, Fabiano demonstra total domínio da família.



16) FALSO. O texto demonstra que Sinha Vitória também sofre com a morte de Baleia (“Ela também tinha o coração pesado”), o que evidencia ausência de indiferença.



32) FALSO. O que fica em evidência é o comportamento humano de Fabiano, pois ele se preocupa com o sofrimento da cachorra.



64) VERDADEIRO. O conflito entre razão e emoção, vivido por Sinha Vitória, é expresso nas idéias: “inconveniência é deixar cachorro doido em casa” e “o marido não houvesse esperado mais em dia para ver se a execução era indispensável”.







Questão 08:







ANÇÃO DA MOÇA-FANTASMA DE BELO HORIZONTEEu sou a Moça-Fantasma



que espera na Rua do Chumbo



o carro da madrugada.



Eu sou branca e longa e fria,



a minha carne é um suspiro



na madrugada da serra.



Eu sou a Moça-Fantasma.



O meu nome era Maria.



Maria-Que-Morreu-Antes.



Sou a vossa namorada



que morreu de apendicite,



no desastre de automóvel



ou suicidou-se na praia



e seus cabelos ficaram



longos na vossa lembrança.



Eu nunca fui deste mundo:



Se beijava, minha boca



dizia de outros planetas



em que os amantes se queimam



num fogo casto e se tornam



estrelas, sem ironia.



Morri sem ter tido tempo



de ser vossa, como as outras.



Não me conformo com isso,



e quando as polícias dormem



em mim e fora de mim,



meu espectro itinerante



desce a Serra do Curral,



vai olhando as casas novas,



ronda as hortas amorosas



(Rua Cláudio Manuel da Costa),



pára no Abrigo Ceará,



não há abrigo. Um perfume



que não conheço me invade:



é o cheiro do vosso sono



quente, doce, enrodilhado



nos braços das espanholas...



Oh! deixai-me dormir convosco.



E vai, como não encontro



nenhum dos meus namorados,



que as francesas conquistaram,



e que beberam todo o uísque



existente no Brasil



(agora dormem embriagados),



espreito os carros que passam



com choferes que não suspeitam



de minha brancura e fogem.



Os tímidos guardas-civis,



coitados! Um quis me prender.



Abri-lhe os braços... Incrédulo,



me apalpou. Não tinha carne



e por ci ma do vestido



e por baixo do vestido



era a mesma ausência branca,



um só desespero branco...



Podeis ver: o que era corpo



foi comido pelo gato.



As moças que ainda estão vivas



(hão de morrer, ficai certos)



têm medo que eu apareça



e Ihes puxe aperna... Engano.



Eu fui moça, serei moça



deserta, per omnia secula.*



Não quero saber de moças.



Mas os moços me perturbam



Não sei como libertar-me.



Se o fantasma não sofresse,



se eles ainda me gostassem



e o espiritismo consentisse,



mas eu sei que é proibido,



vós sois carne, eu sou vapor.



Um vapor que se dissolve



quando o sol rompe na Serra.



Agora estou consolada,



disse tudo que queria,



subirei àquela nuvem,



serei lãmina gelada,



cintilarei sobre os homens.



Meu reflexo na piscina



da Avenida Paraúna



(estrelas não se compreendem),



ninguém o compreenderá.



* “per omnia seculri’ - por todos os séculos.



ANDRADE , Carlos Drummond de. Sentimento do mundo. Jn: COUTINHO, Afrânio (Org.). Carlos Drummond de Andrade: obra completa: poesia. Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 102-103. (Biblioteca Luso-Brasileira. Série Brasileira).







Sobre o poema, é correto afirmar:







01) O texto é permeado por um tom de lamento da moça fantasma, motivado pela perda do mundo real.



02) O espaço físico pelo qual a personagem transita é delimitado na superfície do texto. inorgânico.



04) As expressões “eu sou branca”, “minha brancura”, “ausência branca” e “desespero branco” intensificam a idéia de um ser abstrato,



08) O discurso lírico da segunda estrofe identifica a figura do fantasma com outros seres que se tornaram invisíveis para o mundo real.



16) A voz poética revela desejo de comunhão com a natureza, com o sagrado e com os homens.



32) O poema lírico revela imagens de tédio, de ódio e de desespero de um ser oprimido, desejoso de mudanças sociais.



64) O final do poema evidencia o restabelecimento da integraçâo da personagem com o mundo real.







Resposta: 15 (01 + 02 + 04 + 08)







01) VERDADEIRO. Com diversas passagens do texto, o tom de lamento predomina, como se pode perceber em “morri sem ter tido tempo de ser vossa, como as outras”.



02) VERDADEIRO. O espaço físico “real”, no poema, é confirmado pela presença de logradouros ( Rua Cláudio Manuel da Costa), personagens (guardas-civis), bem como comportamentos mundanos (“beberam todo uísque existente no Brasil”).



04) VERDADEIRO. A recorrência do aspecto de “brancura”, no poema, denota idéia de espiritualidade e, portanto, de abstração.



08) VERDADEIRO. Fica evidente, na 2ª estrofe, que o eu-lírico compara sua morte com as outras mortes de pessoas que também não mais fazem parte do mundo “real”(“ Sou a vossa namorada/ que morreu de apendicite / no desastre de automóvel / ou suicidou-se na praia”).



16) FALSO. Não aparece, no poema, qualquer desejo de comunhão com a natureza, com o sagrado e com os homens.



32) FALSO. Não aparecem os sentimentos de desespero e de desejo de mudanças sociais, entretanto são comprovadas as imagens de tédio (“ Agora estou consolada/ disse tudo que queria”) e ódio (“ Como não encontro nenhum dos meus namorados que as francesas conquistaram”).



64) FALSO. Fica comprovado, através da última estrofe, que o eu-lírico continua atrelado ao mundo metafísico.







Questão 09:







Não se deve esposar um determinismo rígido quanto a essas questões, pois fatores outros, tais como a raça, desempenham papéis cruciais, mas a verdade é que a clara definição do ano em quatro estações distintas é civilizada e civilizadora. As nações como o Brasil, em que praticamente só existe inverno e verão, imperando a mesmice de janeiro a dezembro, parecem fadadas ao atraso e são abundantes os exemplos históricos e contemporâneos. Até culturalmente, as variações sazonais se revestem de enorme importância, eis que forçam a diversificação de interesses e atividades em função das alterações climáticas, de modo que os povos a elas expostos têm maior gama de aptidões e sensibilidade necessariamente mais apurada. Além disso, o frio estimula a atividade intelectual e obvia a inércia própria dos habitantes das zonas tórridas e tropicais. Não se vê a preguiça na Europa e parece perfeitamente justificada a inferência de que isto se dá em razão do acicate proporcionado pelo frio, que, comprovadamente, ao causar a constrição dos vasos sanguíneos e o abaixamento da temperatura das vísceras luxuriosas, não só cria condições orgânicas propícias à prática do trabalho superior e da invenção, quer técnica, quer artística, como coíbe o sensualismo modorrento dos negros, índios, mestiços e outros habitantes dos climas quentes, até mesmo os brancos que não logrem vencer, pela pura força do espírito civilizado europeu, as avassaladoras pressões do meio físico. Assim, enquanto um se fortalece e se engrandece, o outro se enfraquece e se envilece.



Os fatos são claros, pensou Bonifácio Odulfo; não vê-I os é, como diz o vulgo, querer tapar o sol com uma peneira. Quando escreveria esse ensaio, que lhe vinha à cabeça tão pronto, tão inteiro, tão acabado e escorreito, tão alicerçado na evidência dos fatos e no raciocínio despido de paixões? Talvez nunca, concluiu com certa tristeza, pois que banqueiros não escrevem ensaios, nem convém que certas coisas, embora sabidas por todos, sejam ditas. Era uma pena, como também fora uma pena que não tivesse podido anotar o poema que o invadira aos borbotões quando, curvado para enfrentar o vento que varria a Baixa de Lisboa, fez questão de descer a pé a Rua do Ouro, a fim de ter a emoção de estacar à entrada da Praça do Comércio, e bateu-se com a Ribeira das Naus, a amplidão grávida e cinzenta da boca do Tejo, ondinas arrulando na rampa como se ali começasse o mar e se abrisse o Infinito. Conquistadores dos oceanos! Nautas intimo ratos, exploradores do Universo, dominadores de mundos, viajantes do Desconhecido! Glória a vós, que desbravastes...







RIBEIRO, João Ubaldo. Viva o povo brasileiro: romance. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p. 467-468.







A análise do texto transcrito, contextualizado na obra, permite afirmar que Bonifácio Odulfo







01) interpreta o país como o espaço da barbarização sociocultural, determinada pelas condições naturais.



02) exalta a predisposição do colonizador português para miscigenar-se e a positividade dessa experiência.



04) dessacraliza a visão paradisíaca do Brasil, ao considerá-Io como uma terra sem possibilidades de tornar-se avançada econômica e socioculturalmente



08) confronta a realidade da metrópole lusitana e a da colônia, exaltando as duas: a primeira, pela superioridade geográfica e a segunda, pela pujança da natureza e pela sensualidade do seu povo.



16) considera o elemento não europeu como uma degeneração conseqüente de ambientes climáticos de altas temperaturas.



32) legitima o privilégio do colonizador pelo trabalho e justifica a nulidade do colonizado pela indolência.







Resposta: 53 (01 + 04 + 16 + 32)







01) VERDADEIRO. Na visão de Bonifácio Odulfo, o Brasil é um país atrasado sócio-culturalmente por causa de suas condições naturais, caracterizando uma visão determinista.



02) FALSO. Não há qualquer referência do texto à miscigenação proposta pelo colonizador.



04) VERDADEIRO. O personagem Bonifácio Odulfo faz reflexões sobre o Brasil, colocando-se descrente na possibilidade de crescimento ou fortalecimento deste, pois o enxerga como atrasado e sem perspectivas. Isso é evidenciado quando ele afirma que o país europeu “se engrandece e fortalece”, e o Brasil “se enfraquece e envilece”.



08) FALSO. Bonifácio Odulfo não exalta a colônia e a metrópole. O que ele faz, ao contrário disso, é colocar o Brasil como um país inferior, e Portugal como superior.



16) VERDADEIRO. Ao fazer referência às condições climáticas do “elemento não-europeu”, Bonifácio deixa latente a certeza de que essas condições determinam a degeneração desses povos.



32) VERDADEIRO. O texto deixa clara a proposição quando coloca que “o frio (...) obvia a inércia própria dos habitantes das zonas tórridas e tropicais” e “não se vê a preguiça na Europa”.







Questão 10:







[...] Estava uma noite de estrelas, serena e sem nuvens, por vezes até com uma ligeiríssima brisa que agitava ao de leve as folhas das árvores do outro lado do terreiro e que trouxe a Luís Bernardo, de repente, saudades do verão de Portugal. Afundado na sua poltrona de verga, com almofadas de pano cosido à mão, fumando com lento prazer o seu Partagas, Luís Bernardo soltou baixinho um suspiro que tanto podia ser de bem-estar como de acomodação. Mas Maria Augusta devia ter ouvido o suspiro, porque lhe perguntou:



– Saudades de casa?



Ele sorriu, sem querer dar parte de fraco:



– Às vezes sim, mas nada de especial. São mais as noites que são diferentes.



– Acaba por se habituar, vai ver.



[...]



– Que costuma você fazer aqui, em noites destas?



Foi a vez dela suspirar. Ele viu-lhe o peito subir no corpete do vestido, os olhos escuros que brilharam à luz do candeeiro próximo. Sentiu-lhe o corpo a distender-se, um desprendimento, um desejo mal escondido que lhe subia pelas pernas, pela barriga, pelo peito, que brilhava no olhar. A voz era rouca, vinda de longe, de noites e noites como esta, na varanda:



– Penso na vida. No que foi, no que podia ter sido e no que há-de ser ainda. Que mais acha que poderia fazer?



– E faz algum sentido?



– O quê? A vida, a minha vida?



– Sim.



– Não me pergunte isso. Essas perguntas não se fazem aqui. De que serviria? Você está cá apenas de passagem, mais ano menos ano, volta para Portugal. A sua vida é lá, aqui é só uma passagem. Mas eu, não: eu vivo cá para sempre, foi o que o destino me reservou. Não escolhi nada nem estou em situação de escolher. Agarro o que passa e quando consigo: são as coisas que vêm ter comigo e não eu que vou ter com elas. Percebe o que digo?







TAVARES, Miguel Sousa. Equador. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. p. 216-217







Constitui uma afirmação verdadeira sobre o texto, contextualizado na obra:







01. Maria Augusta e Luís Bemardo são personagens de ideologias conflitantes, que travam diálogos dissimulados em encontros amorosos.



02. O diálogo das personagens apresenta uma atmosfera fatalista, que perpassa pela narrativa da vida de Maria Augusta.



04. A angústia existencial de Luís Bernardo, evidente no fragmento, refiete a conseqüência de um embate político entre ele e Maria Augusta, em que ela expressa atos de violência e autoritarismo arbitrário.



08. Maria Augusta, como proprietária de roça em São Tomé, é o exemplo do grande proprietário rural que trata o cidadão negro como um ser inumano.



16. O interesse da personagem Maria Augusta pelo estado de ânimo de Luís Bernardo pode ser considerado como o clímax da narrativa, pois, a partir daí, ela vai inviabilizar o projeto



civilizatório dele.



32. Maria Augusta exemplifica o ser humano que, apesar de isolado no seu espaço geográfico, é detentor de um certo grau de cultura e de autonomia que o torna diferente de outras mulheres da colônia.



64. Maria Augusta, apesar do pouco convívio com Luís Bernardo, experimenta, com o desenrolar dos fatos, a sensação de ter sido traída por ele nos planos pessoal e político.







Resposta: 98 (02 + 32 + 64)







01. FALSO. Luís Bernardo e Maria Augusta não possuem ideologias conflitantes. Além disso, eles não travam diálogos dissimulados em encontros amorosos.



02. VERDADEIRO. Percebe-se, na última fala de Maria Augusta, uma espécie de destino inexorável, o que caracteriza uma atmosfera fatalista.



04. FALSO. Não há embate político entre Luís Bernardo e Maria Augusta; além disso, ela não expressa ato de violência e autoritarismo arbitrário.



08. FALSO. Maria Augusta é uma viúva que cuida de uma roça de cacau herdada do marido e não aparece na obra qualquer alusão a maus tratos dirigidos por ela a cidadãos negros.



16. FALSO. A relação de Luís Bernardo com Maria Augusta é extremamente secundária na obra.



32. VERDADEIRO. Maria Augusta é uma mulher dotada de independência e de certo grau de cultura. Isso, inclusive, aproxima-a de Luís Bernardo.



64. VERDADEIRO. Ao constatar a aproximação de Luís Bernardo do cônsul inglês e a possível relação adúltera de Luís Bernardo com Ann, Maria Augusta se sente traída pessoal e politicamente.

