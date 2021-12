Ufba libera o gabarito do segundo dia de provas

A UFBA (Universidade Federal da Bahia) disponibilizou no final da tarde desta segunda-feira, 15, o gabarito das provas de Matemática e Ciências Humanas do Vestibular 2011. Segundo dados do Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação (SSOA) da instituição, 9,8% dos 39.2666 candidatos não realizaram a prova. Em Salvador, foram 3.853 inscritos faltosos.

Assim como no primeiro dia, o segundo dia da seleção foi marcado pela tranquilidade em Salvador e, nos principais e maiores colégios onde estavam sendo aplicadas as provas, não houve registro de confusão ou problemas. O tráfego também ficou livre durante toda a manhã nas ruas onde ficam localizadas as escolas, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Nas escolas Central e Iceia, ambas localizadas no centro da cidade, os inscritos no processo seletivo da Universidade Federal não tiveram dificuldade para ter acesso ao local da prova, já que eles já haviam identificado as salas onde deveriam fazer o exame desde este domingo, quando foi aplicada a primeira avaliação.

No Pavilhão de Aulas da Federação (PAF), os candidatos tiveram problemas para chegar até as salas por conta da dificuldade de acesso provocada por uma reforma no prédio. Quem foi ao Pavilhão realizar o exame neste manhã, se deparou com buracos e vergalhões. Foi no PAF também que três estudantes chegaram atrasados e encontraram os portões fechados.

Hoje, os candidatos fizeram teste de Matemática, Ciências Humanas e Língua Estrangeira. Ontem, os alunos se submeteram a avaliações sobre conhecimentos de Português e Ciências Naturais. Os estudantes tiveram o período de cerca de quatro horas para responder às questões. Os portões foram fechados às 8h e abertos às 10h. Na saída, os alunos receberam o caderno de questões do domingo. O caderno de hoje foi entregue apenas a partir das 11h30.

Abstenção - De acordo com o Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação (SSOA) da Ufba, 8,8% do total de 39.266 candidatos faltaram no primeiro dia, neste domingo. Em Salvador, 2.603 dos 29.606 inscritos não compareceram. Nas cidades do interior da Bahia, 862 não fizeram a avaliação, dos 9.660 inscritos. O índice de abstenção foi maior do que o do ano passado. No vestibular 2010, 6,5%, (1.984) se cadastraram, mas não chegaram a realizar a prova. Nos municípios, o número de faltosos foi de 666.

