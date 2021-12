Ufba inicia 2ª fase do maior vestibular do Estado

Começa neste domingo, 20, a segunda fase do vestibular da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Mais de 11 mil candidatos aprovados na primeira fase concorrerão às 4.796 vagas disponíveis este ano para os 91 cursos oferecidos pela universidade.

Durante este sábado, 19, funcionários da Ufba e fiscais que vão aplicar as provas preparavam os últimos detalhes para a realização dos testes, que serão aplicadas neste domingo e na segunda-feira, 21, em Salvador e Vitória da Conquista (a 509 km da capital). A lista dos aprovados está prevista para ser divulgada até o dia 10 de março.

No Pavilhão de Aulas da Federação I (PAF I), em Ondina, um dos principais locais de aplicação das provas, os profissionais realizaram os últimos preparativos durante a manhã deste sábado.

Além da limpeza e organização do local, funcionários da Ufba e fiscais numeraram as cadeiras - uma vez que todos os candidatos têm cadeiras personalizadas - e colocaram sinalizações no prédio para facilitar o acesso dos concorrentes às salas.

Seleção - Neste domingo, serão aplicadas provas de matemática, biologia, português ou história da arte, além da redação. Na segunda, os alunos vão responder a questões de física, química, história, geografia e língua estrangeira. O exame começa às 8h e durará 5 horas. Para evitar transtornos, a universidade orienta que os candidatos cheguem aos locais de prova com uma antecedência mínima de 30 minutos.

Pela primeira vez, a Ufba adotou o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como a primeira fase do processo seletivo para os cursos de progressão linear (CPL), como medicina, direito e comunicação.

Nos dias de aplicação das provas, os estudantes devem portar documento de identificação e apresentar o cartão informativo do candidato, disponível no site da Ufba (www.vestibular.ufba.br).

Os candidatos que optaram pelos cursos de artes, teatro, música e dança devem realizar ainda provas de habilidades especiais após as avaliações de hoje e amanhã. As orientações podem ser conferidas no site da Ufba.

No total, foram oferecidas 7.991 vagas no processo seletivo 2013 da Ufba, entre os cursos de progressão linear, superiores de tecnologia (CST) e bacharelados interdisciplinares (BI). Estas duas últimas modalidades foram selecionadas pelo Enem, sem necessidade de realização da segunda fase.

