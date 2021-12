Ufba divulgará lista de aprovados na graduação pelo Sisu

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) vai divulgar, nesta segunda-feira, 13, a lista com a primeira chamada de aprovados nos cursos da instituição para o primeiro semestre de 2014. A seleção é a primeira após o fim do vestibular da Ufba, que passou a promover o ingresso dos candidatos por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Sisu, por sua vez, avalia as notas dos 5 milhões de estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2013.

A decisão de adotar o Sisu como porta de entrada para os cursos de graduação foi adotada pela Universidade Federal da Bahia em uma votação que aconteceu durante a reunião do Conselho Acadêmico de Ensino (CAE), no dia 19 de junho do ano passado.

A medida causou polêmica entre estudantes e professores, dividindo opiniões. Os críticos consideravam o tradicional vestibular da instituição mais seletivo, enquanto os defensores destacavam a possibilidade de democratização do acesso com o Sisu. Prevaleceu a segunda tese.

Recorde - O número de inscritos no Sisu do primeiro semestre de 2014 superou o total de pretendentes no mesmo período do ano passado em mais de 54 mil candidatos. O número de postulantes a uma vaga no ensino superior chegou a 2.004.110, superando os 1.949.958 do ano passado (precisamente 54.152 candidatos a mais).

A disputa entre os candidatos que optaram pela Lei Federal de Cota está mais acirrada que a da ampla concorrência. Na ampla concorrência são 21 candidatos por vaga, e pela Lei de Cotas, 22.

