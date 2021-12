UFBA divulga segunda chamada de aprovados no Vestibular 2013

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) divulgou o resultado da segunda chamada para os aprovados no vestibular 2013. A lista com o nome dos selecionados e o boletim com o desempenho individual pode ser acessada no portal da instituição.

Foram disponibilizadas 101 vagas para os Cursos de Progressão Linear (CPL) para os campi de Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Os alunos devem levar a documentação para a matrícula entre os dias 8 e 10 de maio, segundo cronograma divulgado pela própria universidade. Veja as listas por cidades:

Salvador

Vitória da Conquista

Barreiras

