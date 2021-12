Ufba divulga gabarito do 2º dia de provas da segunda fase do vestibular

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) disponibilizou os gabaritos do segundo dia de provas da segunda fase do vestibular 2011. Foram realizadas, nesta segunda-feira, 13, as provas discursivas de Química, Física, História, Geografia e Língua Estrangeira. Os candidatos fizeram provas de acordo com sua área de conhecimento pretendida.

Segundo informações do Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação (SSOA) da UFBA, o resultado final do vestibular 2011 está previsto para o dia 31 de janeiro.

Veja nos anexos ao lado os gabaritos das provas. Os arquivos estão em formato PDF. Caso seu computador não tenha instalado o programa Adobe Reader, necessário para abrir os arquivos, faça gratuitamente o download do software (clique aqui).

adblock ativo