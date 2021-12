Ufba divulga aprovados no Vestibular 2013

A Universidade Federal da Bahia divulgou na tarde desta quinta-feira, 28, a relação dos 4.282 candidatos aprovados no processo seletivo de 2013 (consulte aqui). No total, 101 cursos de Progressão Linear (CPL) e tradicionais, nos campi de Salvador e de Vitória da Conquista, ofereceram 4.796 vagas.

De acordo com a assessoria da Ufba, 43.287 estudantes se inscreveram na primeira fase do vestibular que selecionou candidatos através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para os Cursos Tecnológicos Superior (CTS) e Bacharelados Interdisciplinaes (BI). Para os cursos tradicionais,11.162 alunos foram selecionados para a segunda etapa, que aconteceu nos dias 20 e 21 de janeiro em Salvador e Vitória da Conquista.

Matrícula - Os aprovados devem realizar a matrícula entre os dias 9 e 19 de abril, de acordo com o cronograma de matrículas divulgado pela universidade. Entre os dias 11 e 22 de março, os candidatos selecionados pela reserva de vagas por renda familiar deverão entregar os documento exigidos no edital de incrições do Vestibular 2013. Para o aprovados em 2013.1, as aulas começam no mês de abril.

