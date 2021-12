Ufba apresenta calendário completo para o 2º semestre

Após o fim da greve nacional dos professores da rede federal de ensino, que durou mais de três meses, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) definiu o calendário acadêmico completo para o segundo semestre de 2012.



De acordo com o determinado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição (Consepe/Ufba), em reunião que ocorreu na última quarta-feira, 18, as aulas começarão no dia 21 de novembro. Com isso, o fim do ano letivo se dará no dia 8 de abril de 2013.



O cronograma traz também novos prazos para aproveitamento de estudos, matrículas, revalidações de diploma, residências médicas, além de outras atividades do ano letivo. As aulas do primeiro semestre foram retomadas no dia 14 e serão encerradas em 20 de outubro.



Matrículas



A matrícula será feita após a conclusão das atividades do primeiro semestre. Para o semestre seguinte, alunos regulares de graduação e pós-graduação poderão se matricular via web, de 31 de outubro e 3 de novembro. O resultado sairá dia 8 de novembro.



A inscrição na modalidade presencial ocorrerá entre os dias 12 e 14 de novembro. Para os aprovados no último vestibular da universidade, as matrículas deverão ser efetuadas entre os dias 22 e 26 de outubro. O período também vale para selecionados dos cursos de pós-graduação.



Mais informações no site www.ufba.br.

