Ufba: alta da concorrência preocupa pré-vestibulandos

O medo do aumento da concorrência e a falta de tempo para se preparar para o exame preocupam alguns jovens que se preparam para entrar na Universidade Federal da Bahia em 2014 ouvidos esta semana por A TARDE.



São candidatos que pensam como Mayana Gomes, 17, aluna do colégio Marista. Ela planeja fazer o vestibular pela primeira vez e foi pega de surpresa.



"Estamos nos preparando desde o início do ano para o formato com uma fase pelo Enem e outra prova própria da Ufba. Agora temos que nos adaptar em pouquíssimo tempo", aponta a estudante.



Pare ela, "ficaremos prejudicados em relação a outros lugares do Brasil que já utilizam só o Enem há algum tempo".



Média - Para o professor da rede municipal de ensino Bruno D'Almeida, o receio dos alunos tem explicação.



"Estudantes da Bahia, cuja média de notas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é inferior à média nacional, podem ficar com medo de perder vagas para estudantes de outros estados. Mas, no longo prazo, a mudança pode levar a uma melhoria da educação como um todo", analisa.



Já o estudante do colégio Salesiano Dom Bosco Giap Passos, 17, que pretende entrar para a Faculdade de Medicina, vê vantagem.



Para ele, o novo método pelo menos agilizará a seleção, com provas em outubro (dias 26 e 27). "E quem tem conhecimento passa com Enem ou vestibular", provoca Giap.

