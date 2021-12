Ufba abre inscrições para vagas residuais

Interessados em participar do processo seletivo da Universidade Federal da Bahia (Ufba), nas modalidades de transferência e portador de diploma, podem se inscrever a partir desta quinta-feira, 8. O prazo para inscrição vai até o dia 15 de agosto. O candidato deve realizar provas de conhecimentos específicos e uma prova de redação, marcada para 12h30 do dia 8 de setembro.

Podem se candidatar alunos da própria Ufba que queiram mudar de curso, ex-alunos que não concluíram o curso e queiram retornar para concluí-lo, alunos de outras instituições de ensino superior que tenham cursado dois semestres em seu curso de origem e que queiram se transferir para a Ufba e ainda os já diplomados em qualquer curso de nível superior.

As informações sobre a quantidade de vagas residuais oferecidas, cursos, procedimentos para requerer inscrição, valores da taxa de inscrição, provas e respectivos programas, critérios de seleção e eliminação, prazos, exigências e todas as instruções e normas que regulamentam o processo seletivo, além da posterior matrícula dos selecionados, estão determinados na íntegra do edital, disponibilizado no site www.vagasresiduais.ufba.br.

