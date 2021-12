Ufba: 2ª fase do vestibular acontece domingo e segunda

Os aprovados na primeira etapa do Vestibular 2013 da Universidade Federal da Bahia vão fazer os exames da 2ª fase da seleção neste domingo e segunda-feira, 20 e 21. São 11.162 candidatos para 4.796 vagas disponíveis em 91 Cursos de Progressão Linear - CPL (cursos tradicionais), nos campi de Salvador e de Vitória da Conquista.

No dia 20, todos os candidatos fazem provas de Redação e mais uma prova de conhecimento específico: Matemática, Biologia, Português ou História da Arte. Já no dia 21, respondem a questões de Física, Química, História, Geografia e língua estrangeira. Os candidatos que optaram pelos cursos de Artes, Teatro, Música e Dança, ainda continuarão fazendo provas de Habilidades Específicas cujas orientações estão publicadas em edital, disponibilizado no site da Ufba (www.vestibular.ufba.br)

As provas começam pontualmente às 8 horas da manhã (horário local), mas os vestibulandos precisam chegar com uma antecedência mínima de 30 minutos para evitar transtornos durante o acesso aos locais.



Antes de entrar na sala de provas o estudante deve apresentar documento de identificação, conforme orientações do Manual do Candidato e apresentar o Cartão Informativo do Candidato, ambos disponíveis no endereço eletrônico da instituição.

O resultado final do vestibular 2013 está previsto para o dia 10 de março, quando cada candidato poderá consultar o boletim individual de desempenho, que também está a disposição no site da Ufba.

