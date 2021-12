Uesb prorroga inscrições para o vestibular 2013

A Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (Uesb) prorrogou até 21 de outubro as inscrições para o vestibular 2013 . A decisão foi publicada através da Portaria 1.872, que pode ser acessada no site da instituição;

No total, a universidade oferece 45 opções de curso, com 1.219 vagas, distribuídas entre os campi de Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. O processo seletivo vale para o ingresso no primeiro e no segundo período letivo. Mais informações no edital.

